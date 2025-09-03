“La puta mejor embalsamada”: teatro, bombos y memoria en La Brújula
Cortocircuito Teatro se presenta los viernes a las 21:30 en la sala de Rivadavia 1.452. Dirección: Julieta Daga. Una historia que no deja de asombrar.
En una nueva temporada vuelve la obra teatral “La puta mejor embalsamada”, del autor David Metral.
Protagonizada por Grupo Cortocircuito, integrado por Mariana Mansilla, Laura Bringas, Chino Castillo, Agustín Alesso y Nelson Balmaceda.
Asistente de dirección y diseño lumínico: Mariela Ceballos.
Qué cuentan los bufones:
Eva Duarte muere y es embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada en desvanes y altillos, en despachos de coroneles de alto rango y sometida a fiestitas de alcohol marcial. Durante 14 años desaparece y es enterrada en un cementerio en Italia. Luego es trasladada a España para ser sometida a esoterismos desconocidos y finalmente regresada a su tierra hasta hoy. Cinco bufones lo cuentan en un carnaval de bombos, platillos, humo, choripán y vino tinto. Relatan la historia de la Santita, abanderada de los humildes, de una revolución que hoy se manifiesta y camina en las calles, pidiendo por ese cuerpo, por todos los cuerpos.
Viernes de septiembre, 21:30 hs. Teatro La Brújula. Rivadavia 1452. Cofico.
Reserva y anticipadas por la página del teatro.