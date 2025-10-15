Este viernes la obra teatral “La puta mejor embalsamada” festeja seis años de éxito ininterrumpido en Córdoba y en diversos puntos del país por los que gira.

El elenco de Cortociruito Teatro, dirigido por Julieta Daga, está compuesto por: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Chino Castillo, Agustín Alesso y Nelson Balmaceda. Asistente de dirección y diseño lumínico: Mariela Ceballos. Dirección: Julieta Daga.

Son cinco bufones que te cuentan, de un modo original, una página dramática de nuestra historia:

Eva Duarte muere y es embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada en desvanes y altillos, en despachos de coroneles de alto rango y sometida a fiestitas de alcohol marcial. Durante 14 años desaparece y es enterrada en un cementerio en Italia. Luego es trasladada a España para ser sometida a esoterismos desconocidos y, finalmente, regresada a su tierra hasta hoy. Cinco bufones lo cuentan en un carnaval de bombos, platillos, humo, choripán y vino tinto. Relatan la historia de la Santita, abanderada de los humildes, de una revolución que hoy se manifiesta y camina en las calles, pidiendo por ese cuerpo, por todos los cuerpos.

Será además una manera de homenaje a su autor, David Metral, recordado actor, escritor y dramaturgo de la escena cordobesa, fallecido en noviembre de 2023.

Es por eso que este viernes celebrarán el aniversario de la obra en cartel y el Día de la Lealtad Peronista con un brindis al final de la función, torta y sorpresas para los espectadores.

Las entradas anticipadas se consiguen en la página del teatro.