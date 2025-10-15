"La puta mejor embalsamada" festeja seis años en escena
Este viernes, a las 21:30, función especial en el Teatro La Brújula (Rivadavia 1.452), conmemorando además el 17 de octubre.
Este viernes la obra teatral “La puta mejor embalsamada” festeja seis años de éxito ininterrumpido en Córdoba y en diversos puntos del país por los que gira.
El elenco de Cortociruito Teatro, dirigido por Julieta Daga, está compuesto por: Mariana Mansilla, Laura Bringas, Chino Castillo, Agustín Alesso y Nelson Balmaceda. Asistente de dirección y diseño lumínico: Mariela Ceballos. Dirección: Julieta Daga.
Son cinco bufones que te cuentan, de un modo original, una página dramática de nuestra historia:
Eva Duarte muere y es embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada en desvanes y altillos, en despachos de coroneles de alto rango y sometida a fiestitas de alcohol marcial. Durante 14 años desaparece y es enterrada en un cementerio en Italia. Luego es trasladada a España para ser sometida a esoterismos desconocidos y, finalmente, regresada a su tierra hasta hoy. Cinco bufones lo cuentan en un carnaval de bombos, platillos, humo, choripán y vino tinto. Relatan la historia de la Santita, abanderada de los humildes, de una revolución que hoy se manifiesta y camina en las calles, pidiendo por ese cuerpo, por todos los cuerpos.
Será además una manera de homenaje a su autor, David Metral, recordado actor, escritor y dramaturgo de la escena cordobesa, fallecido en noviembre de 2023.
Es por eso que este viernes celebrarán el aniversario de la obra en cartel y el Día de la Lealtad Peronista con un brindis al final de la función, torta y sorpresas para los espectadores.
Las entradas anticipadas se consiguen en la página del teatro.