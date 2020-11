El título no alude a la canción de Armando Manzanero , sino a la impresión que nos dejó la cantidad de hechos importantes que se fueron dando por estos días.

Sin pretender establece cuales fueron los más importantes, su sola enumeración nos disculpará, entre proyectos y realidades.

El proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas que finalmente vio la luz en el Congreso se cobrará por única vez a personas físicas que tengan declarado al menos 200 millones de pesos.

Soledad Acuña, la Ministra de Educación de CABA y sus declaraciones de película: los docentes son feos, sucios y malos.

Bajo el gran titulo de “Tibios con el fuego” el sitio “Al revés.net.ar” consignó que según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Córdoba es la provincia que registra la mayor cantidad de superficie afectada por incendios forestales en lo que va del año. Los diputados nacionales del bloque Córdoba Federal apoyaron en general el proyecto de modificación de la Ley del Manejo del Fuego, pero se abstuvieron de acompañar el artículo que prohíbe por 30 años actividades agrícolas y/o inmobiliarias en zonas afectadas por los incendios…con la llamativa ausencia de Alejandra Vigo…

Y ni last, ni least, el estreno en Netflix de la serie “Gambito de dama”, la mejor apertura que uno modestamente conoce, y que aquí no alude a la jugada con que el irreverente y genial Bobby Fischer terminó por quebrar la hegemonía que los rusos hasta entonces detentaban en el juego de ajedrez, sino a la historia de Beth Harmon que llegó a ser la mejor jugadora de ajedrez del mundo a partir de su orfandad y de su adicción a las drogas fogoneada por los tranquilizantes, que le proveían de chiquita en el instituto que la “cobijó”. Con el agregado que la protagonista, Anya Taylor-Joy, nació en Miami y aunque dice ser de "lugares diferentes", desde muy pequeña vivió en Argentina y a la hora de marcar los rasgos de su personalidad y sus gustos los asocia con nuestro país, del que se siente "orgullosa", no como Viale chico…

Algunos de estos casos quizás lleguen a ser históricos. Pero el ni last, ni least refiere a que el 14 de Noviembre de 1919 nacía en La Plata quien estaba destinado a cambiar la historia del peronismo y de la Argentina….pero

Después del golpe del ´55: Perón lo unge de puño y letra.

“Por la presente autorizo al compañero doctor Don John William Cooke, actualmente preso por cumplir con su deber de peronista, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. En este concepto su decisión será mi decisión y su palabra la mía.”

Y unas palabras finales que han dado y siguen dando mucho que hablar.

“En caso de fallecimiento, delego en el doctor don John William Cooke el mando del movimiento.”

Siguen dando que hablar, porque Cooke muere en 1968, Perón en 1974…

Y no es demasiado difícil suponer que la inversión cronológica de desapariciones quizás las hubiera evitado, porque seguramente muy otro hubiera sido el curso de las cosas y totalmente opuesto el rumbo de la historia.…