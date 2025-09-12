Llega un espectáculo diferente sobre la vida, la muerte y la trascendencia: “Leve”, música coral y danza contemporánea sobre El velo sagrado de Eric Whitacre.

Con la compañía Danza Viva, dirigida por Cristina Gómez Comini, y la agrupación coral 12 de Cámara, dirigida por Camilo Santostefano.

Las funciones serán los viernes 12, 19 y 26 de septiembre a las 21.30 hs. Tres únicas funciones en Sala Quinto Deva, Pasaje Agustín Pérez 10, Córdoba capital.

Entradas en https://www.antesala.com.ar/entrada/2832

Síntesis argumental: Leve es una reflexión profunda sobre la conexión de las almas unidas por el amor. Doce voces en vivo, piano, violoncello y cuatro bailarines dan vida a una historia que trasciende lo anecdótico para transformarse en un discurso profundamente espiritual.

Ficha técnica: Música: Eric Whitacre.

Textos: Anthony Silvestri, Julie Lawrence Silvestri y Eric Whitacre.

Dirección musical: Camilo Santostefano.

Dirección escénica y coreográfica: Cristina Gómez Comini.

Bailarines: Luciana Álvarez, Ludmila Cassano, Lucía Castoldi, Lucas Cadelago.

12 de Cámara: Ayelén Regalado, María de los Ángeles Triay, Agustina Morcos Porras, Emilia González Zanotti, Celeste Podoroska, Marcelo del Río, Gioia Falco, Daniel Asrín, Exequiel Ibarra, Héctor Marenchino, Humberto Savid, Franco Padilla, Ángel Carranza.

Violoncello: Pedro Catriel Luna; piano: Andrea Mellia.

Diseño de escenografía: Augusto Bernhardt.

Realización de escenografía: Mauricio Rondot.

Diseño y realización de vestuario: Ana Rojo.

Diseño de iluminación: Rafael Rodríguez.

Diseño gráfico: Juan Pablo Bellini.

Sobretitulado: Joaquín Barrera.

Voz en off: Sofía Castoldi. Sonido y contenido de redes: Leticia Tolosa. Estrategia de redes: María de los Ángeles Triay.

Sinopsis: ¿Dónde está el límite entre lo tangible y lo intangible? ¿Cuán verdadero es lo que vemos y tocamos frente a lo que no vemos y, por tanto, no palpamos? ¿Qué lugar ocupa la muerte en nuestras vidas y dónde están nuestros seres queridos que abandonan sus cuerpos? La muerte es uno de los grandes enigmas de nuestra existencia: vivimos, morimos y después, ¿qué? Algunos creemos que nuestros amados están allí, muy cerca, “apenas separados por un delgadísimo velo”, tal como lo expresan Eric Whitacre y Anthony Silvestri en una obra musical contemporánea magistral, un verdadero canto a la espiritualidad de la que somos apenas capaces los hombres y mujeres comunes de esta tierra.

La puesta: la idea de un velo que apenas separa a los que aún vivimos en este mundo material de aquellos que lo habitan en el mundo etéreo —es decir, de aquellos seres que ya no podemos ver ni sentir salvo con la fuerza del amor— requería un dispositivo escénico que nos permitiera materializar la metáfora de esos mundos unidos y separados a la vez.

La escenografía de Augusto Bernhardt es un elemento escultórico y rico visualmente, pensado para dividir sutilmente el territorio escénico sin que, por ello, éste pierda unidad. En otras palabras, la escenografía sintetiza el concepto vertebral de la obra y trabaja junto con un delicado vestuario de Ana Rojo y un cuidado diseño de iluminación de Rafael Rodríguez.

La danza, con su poder evocativo y capacidad de abstracción, nos permitió transitar la historia haciendo visible con movimiento los sentimientos y emociones de Anthony y Julie, protagonistas del relato, así como de los hijos que existieron primero en los sueños de Julie y luego nacieron en el transcurso de su enfermedad. Música, movimiento, poesía y plástica se reúnen en esta pieza que no tiene precedentes en cuanto a puesta en escena. Cristina Gómez Comini.