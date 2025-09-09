Llega un espectáculo diferente sobre la vida, la muerte, la trascendencia: “Leve”: Música coral y danza contemporánea sobre El velo sagrado de Eric Whitacre.

Con la Compañía Danza Viva, dirogida por Cristina Gómez Comini y la agrupación coral 12 de Cámara dirigida por Camilo Santostefano.

Las funciones serán: los viernes 12, 19 y 26 de septiembre a las 21.30hs. Tres únicas funciones en Sala Quinto Deva Pasaje Agustín Pérez 10, Córdoba Capital.

Entradas en https://www.antesala.com.ar/entrada/2832

Síntesis argumental: L E V E es una reflexión profunda sobre la conexión de las almas unidas por el amor. Doce voces en vivo, piano, violoncello y cuatro bailarines dan vida a una historia que trasciende lo anecdótico para transformarse en un discurso profundamente espiritual.

Ficha técnica: Música: Eric Whitacre

Textos: Anthony Silvestri, Julie Lawrence Silvestri y Eric Whitacre

Dirección Musical: Camilo Santostefano

Dirección Escénica y Coreográfica: Cristina Gómez Comini

Bailarines: Luciana Alvarez, Ludmila Cassano, Lucia Castoldi, Lucas Cadelago.

12 de Cámara: Ayelén Regalado, María de los Ángeles Triay, Agustina Morcos Porras, Emilia González Zanotti, Celeste Podoroska, Marcelo del Río, Gioia Falco, Daniel Asrín, Exequiel Ibarra, Héctor Marenchino, Humberto Savid, Franco Padilla, Ángel Carranza .

Violoncello: Pedro Catriel Luna; Piano: Andrea Mellia.

Diseño de Escenografía: Augusto Bernhardt

Realización de Escenografía: Mauricio Rondot

Diseño y realización de Vestuario: Ana Rojo

Diseño de iluminación: Rafael Rodríguez

Diseño gráfico: Juan Pablo Bellini

Sobretitulado: Joaquín Barrera

Voz en off: Sofía Castoldi Sonido y contenido de Redes: Leticia Tolosa Estrategia de Redes: María de los Ángeles Triay

Sinopsis: Dónde está el límite entre lo tangible y lo intangible? Cuán verdadero es lo que vemos y tocamos frente a lo que no vemos y por tanto no palpamos? Qué lugar ocupa la muerte en nuestras vidas y dónde están nuestros seres queridos que abandonan sus cuerpos? La muerte es uno de los grandes enigmas de nuestra humana existencia… vivimos, morimos y después qué? Algunos creemos que nuestros amados están allí, muy cerca, “apenas separados por un delgadísimo velo” tal como lo expresan Eric Whitacre y Anthony Silvestri en una obra musical contemporánea magistral, un verdadero canto a la espiritualidad de la que somos apenas capaces los hombres y mujeres comunes de esta tierra.

La puesta. La idea de un velo que apenas separa a los que aún vivimos en este mundo material de aquellos que lo hacen en el mundo etéreo, es decir de aquellos seres que ya no podemos ver ni sentir salvo con la fuerza del amor, requería de un dispositivo escénico que nos permitiera materializar la metáfora de esos mundos unidos y separados a la vez.

La escenografía de Augusto Bernhardt, es un elemento escultórico y rico visualmente pensado para dividir sutilmente el territorio escénico sin que por ello éste pierda unidad. En otras palabras la escenografía sintetiza el concepto vertebral de la obra que trabaja junto con un delicado vestuario de Ana Rojo y un cuidado diseño de iluminación de Rafael Rodríguez.

La danza, con su poder evocativo y capacidad de abstracción, nos permitió transitar la historia haciendo visible con movimiento los sentimientos y emociones de Anthony y Julie, protagonistas del relato, como así también de los hijos que existieron primero en los sueños de Julie y luego nacieron en el transcurso de su enfermedad. Música, movimiento, poesía y plástica se reúnen en esta pieza que no tiene precedentes en cuanto a puesta en escena. Cristina Gómez Comini.