"Mama mía": una obra que emociona y sana, protagonizada por Mariana Cabrol

“Mama mía" es un relato autobiográfico encarado con valentía y humor por Mariana Cabrol, contando su experiencia con el cáncer de mama en un trabajo conjunto con Julieta Daga, directora de la obra.

Previo al estreno conversamos con Mariana acerca de la decisión de llevar al teatro esta vivencia.

“Mama mía” es el final de un largo proceso que se inició con una serie de videos de humor que comencé a hacer cuando me diagnosticaron cáncer de mama", relata la actriz.

“Después de la angustia, del miedo, de la incertidumbre que pasamos en esa situación y considero que está bien pasarlo, porque hay una tendencia a quitarle importancia y a decir ”Arriba! Aquí no ha pasado nada!", una vez que transité ese período necesité hacer videos de humor para mí, porque deseaba sacar lo que me pasaba"

Y continúa: "Lo hice en el sitio en Internet @soyliminal y nunca imaginé que iba a contactarme y ayudar a miles de mujeres en la misma situación de distintas partes del mundo que se comunicaron conmigo y me siguen porque hablo del cáncer y puedo reírme y puedo hacerlo porque lo pasé muy difícil: quimioterapia, radioterapia, me falta una teta, es decir, las pasé todas. Y necesité utilizar el humor para alivianar la carga, porque es muy pesadom ese trance…."

Sigue explicando el proceso de la obra teatral: “Una vez finalizado el tratamiento y ya terminada la pantemia, estaba conectada por redes sociales con mujeres del todo el mundo, entonces reflexioné que lo mío es el teatro y allí debía dirigir el mensaje”.

“Con la impunidad que da el cáncer y la conciencia clara de que la vida se termina y que las cosas hay que hacerlas YA, me comuniqué con Julieta Daga, aceptó la idea y empezamos a ensayar algo que es magnífico porque es una obra que habla del cáncer sin nombrarlo, que hace reír y emocionar y que va a sanar, a mí y a muchas otras. Creo que es una pieza de arte muy importante” asevera Cabrol.

"La mirada de Julieta (Daga) fue esencial porque me guió para encontrar el modo de comunicar lo que quería y del modo que quería sin caer en la angustia y la bronca, ella me sacaba de esos lugares para ir a otros más luminosos, para conseguir que la gente disfrute y que no experimente un bajón.

“Es una obra sensible claro, porque es mi historia, dice la actriz, pero tenemos dispositivos escenográficos que nos permiten jugar ”.

“El argumento abarca desde que una mujer llega a la sala de espera hasta que la llaman, todo lo que pasa en ese universo mental ante la expectativa de un diagnóstico, de un resultado. Todo estaba en mi mente: qué quería hacer, a quiénes quería ver o despedir, estuve horas en ese trance esperando resultados de estudios médicos. Ese universo de conjeturas, temores, suposiciones es lo que tratamos de plasmar en esta obra”.

“En este momento tan duro de mi vida me ayudó mucho la terapia. Hice terapias alternativas, busqué mucha ayuda que me posibilitó trasmutar” y convertir el mal en algo creativo.

El humor sirvió mucho para no caer en el contenido de la obra ni en la negación de la enfermedad ni en dar consejos sobre qué hacer o no, porque es lo que menos quiere quien pasa por esta situación".

Este espectáculo es para todos, igual pasa con mis videos. Ya lo hemos presentado en Traslasierra, donde vivo y trabajamos todas las funciones a sala llena y de todo el público que asistió un porcentaje pequeño había sufrido cáncer, sin embargo todos se sintieron conmovidos y rieron y se emocionaron ´por igual

La obra estará en Sindicato de Maravillas, Libertad 326: 13, 14 y 15 de julio a las 21 hs. Las entradas anticipadas se consiguen en Antesala.com.ar Costo: 2.400 pesos.

Escuchá la entrevista completa realizada en el programa “Susana y amigos”, en Radio Universidad AM 580

Sinopsis de la obra

En escena, hay una actriz en una sala de espera. Ella está en un laberinto mental inducido por el exceso de químicos. En ese espacio ficcionalmente expandido, lo hace todo porque el tiempo cuenta. En su delirio, Shakespeare aparece entre resonancias y ecógrafos, configurando la radiografía de un teatro que siempre quiso hacer. El cáncer de mama es un tema tabú para muchos. Mariana Cabrol lo atraviesa, lo desmitifica sin golpes bajos, con contundencia y con humor... sobre todo con humor. ¿Podemos reírnos de todo? sí, ella sí.

Quiénes la hacen…

Actúa: Mariana Cabrol

Dramaturgia: Natalia Buyatti/ Julieta Daga / Mariana Cabrol / Tamara Medina

Escenografía: Ladronas de seda

Iluminación: Mariela Ceballos

Música original: Julieta Colangelo

Diseño de vestuario: Ladronas de seda

Vestuario: Gina Peiretti

Asesoramiento Coreográfico: Cecilia Priotto

Ilustración: Colacho Corrias

Diseño de maquillaje: Julia Grimoldi

Asistente de dirección: Tata Medina

Dirección: Julieta Daga

Este proyecto cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de las Artes y de Mecenazgo Cultural