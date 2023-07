La 13ª Feria Infantil del Libro Córdoba ya inauguró y está habilitada hasta el 22 de julio en el Centro Cultural Córdoba, Av. Poeta Lugones 401.

Durante todos los días, se podrá recorrer los stands de las principales editoriales que ofrecen sus libros, disfrutar de funciones de teatro, música y títeres a las 15 y a las 18. Además, habrá un living de letras a las 16:30. Todo con entrada libre y gratuita.

De lunes a sábados de 14 a 20 y domingos de 11 a 20 hs. Las entradas deben retirarse con una hora de antelación en la Mesa de Informes.

Aquí la grilla completa de programación:

Viernes 7

A las 18. «Pero qué has visto? Habrase visto! Auditorio.Obra de Títeres inspirada en el cuento «El gato y la golondrina» de Jorge Amado. Actúa: Lucía Di Mauro y Yanina Pérez. Grupo: Teatro Piedra Libre

Sábado 8

A las 15. Orquesta Académica Juvenil.Auditorio.Orquesta el Teatro del Libertador San Martín

A las 16:30. Living de Letras“Llegaron los extraterrestres" Presentación de Libro y Taller Creativo. Autor: Pepe Angonoa / Ed.Yammal Contenidos

A las 18. Orquesta Académica Juvenil en el Auditorio. Orquesta del Teatro del Libertador San Martín

Domingo 9

A las 15. “Fuerza Mayor en concierto" en el Auditorio.Dirección: Lukas Esquivel

A las 16:30. Living de letras

“Pintando los gatos con manchas" Presentación de Libro y Taller Creativo. Autor: Lucho Luna / Ed.Yammal Contenidos

A las 18. “Rincón del Ratón", en el Auditorio. Narración de cuentos infantiles con Sole Rebelles. Ed.Comunicarte

Lunes 10

A las 15. Coro Municipal: concierto para las infancias en el Auditorio

El Coro Municipal de Córdoba es un elenco profesional dependiente del Centro Cultural Manuel de Falla de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, que realiza un amplio repertorio, estrenando obras de compositoras y compositores del siglo XX y XXI, de todos los géneros musicales. Repertorio Infantil

A las 16:30. Living de Letras

“Ko inventigando el agua" ”Presentación de libro y taller Creativo. Autora: Patricia Cabrera .Editorial Yammal Contenidos

A las 18. “Caperucita el lobobo" en el Auditorio. Una Caperucita no precisamente amorosa, que llega a invadir, el lugar del Lobo. Un Lobo dueño de las tierras que cuida y habita, que intenta convencer a la niña de la modificación de sus acciones. Una abuela y un cazador que no escuchan, por diferentes motivos, al lobo que no sabe hacerse escuchar…Cada cual, con su punto de vista, no siempre logran entenderse. Las historias son contadas, generalmente, por los que ganan.

Marionetas de Hilo a cargo de Claudia Gómez. Grupo: Enlazamundos

Martes 11

A las 15. Cine: La gallina Turulecaen el Auditorio. Proyección de película infantil.

Turuleca no puede poner huevos y sufre la burla del resto del gallinero. Sin embargo, su vida cambia para siempre cuando se une al circo, se convierte en una estrella y se enfrenta al malvado Armando Tramas. «La Gallina Turuleca» es un largometraje animado producido por Juan Pablo Buscarini y Pablo Bossi, los mismos detrás de megaproducciones familiares como «El Inventor de Juegos» y la trilogía de «El Ratón Pérez». Estrenada en enero de 2020 en España.

A las 16:30. Living de Letras

“Susurradores, cuentos y poemas" Narración y taller de susurradores . Con Syl Beresovsky

A las 18. Living de Letras

“Un Viaje a Machu Pichi y al mundo del fútbol". Presentación de Libro y Taller Creativo. Autores: Aleli Peiró- Ruben Orellano Polo Ediciones

A las 18. Cine: La gallina Turuleca, en el Auditorio. Proyección de película infantil

Miércoles 12

A las 15. Coro Municipal: Concierto para las infancias en el Auditorio. Dirigido actualmente por Esteban Conde Ferreyra y Tomás Arinci, viene desplegando una intensa actividad musical a lo largo de 51 años de ininterrumpida vida artística y es integrado por 33 voces titulares, pianista y copista-archivista. Repertorio Infantil

A las 16:30. Living de Letras

“Taller Letra y Arte ¡ A leer y a pintar! Cristina Chiappero,Tallerista y Perla Suez ,Autora Invitada . Ed. Comunicarte

A las 18. Títeres: “De marineros y piratas” en el Auditorio.

Baltasar llega cansado y sin su camello. Trae una pesada bolsa de juguetes al hombro, llena de juguetes. Aprovecha que tiene compañía, el respetabilísimo público, para descansar un poco e ir a tomar agua. No sabe que un pirata está muy cerca y lo acecha, dispuesto a quedarse con esa bolsa. Por suerte el rey mago cuenta con los niños y un marinerito que lo ayudan a que todo termine bien. Títeres bajo la dirección: Héctor Di Mauro – Elenco: Valentina Di Mauro / Enrique Di Mauro

Jueves 13

A las 15. “Tesoros de mimbre en el Auditorio. Narración y teatro con Clara Moyano de Mochila Caracol.

A las 16:30. Living de Letras

“Encuentro con autores"Con la presencia de Julia Rossi . Editorial Comunicarte

A las 18. "¿A qué jugamos?" en el Auditorio. Show infantil con juegos, canciones y mucha Magia. Actúan: Analía Navarrete / Gaspar Modesti . Grupo: 3ymedio Producciones.

Viernes 14

A las 15. “El Sombrero de los cuentos" en el Auditorio

Narradora: Claudia Righero

A las 16:30. Living de Letras“

¿Hacemos arte ?” Presentación de libro y taller. Autor: Juan Juares / Ed.Yammal Contenidos

A las 18. Títeres: “Hay un naranjo en mi huerto" en el Auditorio. Bajo la dirección: Silvina de Bernardo y Marcelo Acevedo. Actúa: Mara Ferreyra

Sábado 15

A las 15. Banda Sinfónica Municipal, presenta Música de películas en el Auditorio

El programa incluye: Batman soundtrack Highlights – Arrg. John Higgins –Star wars trilogy – J.Williams – arr Donald Hunsberger.Pixar Movie Magic Arrg Michael Brown.Avatar Soundtrack Highlights – J. Horner – Arg J. Bocook.Avengers: Endgame. Alan Silvestri Arrg Michael BrownMisión: Imposible Suite – Lalo Schifrin Arrg Calvin Custer.Piratas del Caribe – Klaus Badlet Arrg John Wasson

A las 16:30. Living de Letras

”Pase del Libro Antorcha" que compila ilustraciones originales de artistas de todas las ediciones de la Feria Infantil del libro Córdoba con la presencia de la Artista Visual Claudia Legnazzi (Ilustradora de la presente edición)

A las 18. Banda Sinfónica Municipal presenta Música de películas en el Auditorio

El programa incluye: Batman soundtrack Highlights – Arrg. John Higgins –Star wars trilogy – J.Williams – arr Donald Hunsberger.Pixar Movie Magic Arrg Michael Brown.Avatar Soundtrack Highlights – J. Horner – Arg J. Bocook.Avengers: Endgame. Alan Silvestri Arrg Michael BrownMisión: Imposible Suite – Lalo Schifrin Arrg Calvin Custer.Piratas del Caribe – Klaus Badlet Arrg John Wasson

Domingo 16

A las 15. Clown: ¡El show de Tina! en el Auditorio. Narración de cuentos. Actúa: Naty Martinez

A las 16:30. Living de Letras

“El diario del Miundial ”,Presentación de Libro y Taller Creativo. Autor: Adrián Palmas / Ed. Yammal Contenidos

A las 18. “Canciones inquietas" en el Auditorio. Una familia cantora que realizan un repertorio musical con diversos instrumentos y un títere que canta y cuenta sus hazañas. En Escena: Cecilia López, Ailén, Juan Manuen y Raúl Manfredini

Lunes 17

A las 15. “El berrinche de la chinche colorinche" en el Auditorio

Una fiesta de cuentos de tradición oral. Narradoras: Cleva – Valeria Rinoldi – Estela Vargas – Andrea Suarez- Andrea Lucca -Irma Varela.

A las 16:30. Living de Letras

“El mundo mágico de las letras ”Un encuentro para niños lectores. Autoras: Sol Bianchi y Vicky Jalitt. Grupo: Autorxs de Córdoba

A las 18. “Sarita, una niña en retazos” en el Auditorio. Espectáculo de Teatro, títeres y objetos. Actúa: Cintia Brunetti .Dirección: Nella Ferrez

Martes 18

A las 15. “Cine” en el Auditorio. Proyección de película infantil

A las 16:30. Living de Letras

“Reciclando ritmos"Taller de construcción de instrumentos de percusión con materiales reciclados. Coordina: Lukas Esquivel

A las 18. Living de Letras

“El viaje del escarabajo" Presentación del LibroAutora: Gabriela De Vecchi

A las 18. “Cine”en el Auditorio. Proyección de película infantil.

Miércoles 19

A las 15. “¡Socorro!… Me persigue un cuento! en el Auditorio. Historias disparatadas. Narradoras: María del Carmen Márquez y Alejandra Oliver Gulle

A las 16:30. Living de Letras

“Entre lápices y lupas: los bichos y plantas de mi patio” Presentación de Libro y Taller de Bitácora. Autoras: María Laura Perasso, Julieta Badini y Cecilia Giovanola

A las 18. “El país de los colores" en el Auditorio. Grupo: Paradiso Narración y Títeres

Jueves 20

A las 15. “Improcuentos" en el Auditorio. Basado en la leyenda: cómo consiguió su caparazón el Tatú. Actúa: Ornella Falkiewicz. Grupo: Educa más

A las 16:30. Living de Letras

“Todos somos creativos” Presentación de Libro y taller creativo. Autor: Claudio Furnier / Ed. Yammal Contenidos

A las 18. “Canciones inquietas" en el Auditorio. Una familia cantora que realizan un repertorio musical con diversos instrumentos y un Títere que canta y cuenta sus hazañas. En Escena: Cecilia López, Ailén, Juan Manuen y Raúl Manfredini

Viernes 21

A las 15. “Philia" en el Auditorio con el Elenco estable de Títeres del Teatro Real

A las 16:30. Living de Letras

“El Rey Caprichudo”Un cuento donde el humor y los finales inesperados se hacen presentes para invitarnos lúdicamente al mundo de los cuentos. Las ilustraciones en colores vibrantes, con texturas de crayón y pastel, complementan la historia y capturan la expresividad de los personajes. En esta presentación y taller podremos disfrutar de ver algunas de las ilustraciones originales y produciremos una corona caprichuda. Presentación de libro y Taller Creativo. Autora: Naty Martinez

A las 18. “Philia" en el Auditorio con el Elenco estable de Títeres del Teatro Real

Sábado 22

A las 15. “Improcuentos" en el Auditorio. Basado en el cuento Músicos de Brema. Actúa: Ornella FalkiewiczGrupo: Educa más

A las 16:30. Living de Letras

“Caracolocos". Presentación de libro y Taller CreativoAutora: Sandra Gordillo / Ed. Yammal Contenidos

A las 18. “Homenaje a Oscar Salas” en el Auditorio. Artista, músico y escritor de Córdoba. Narración a cargo de Valentina Martínez Gallino. Con la presencia y participación de Jorge Fanue, Claudio Furnier. Músicos, familiares y amigos. Organiza: Librería Infanto Juvenil.