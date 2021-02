"Noticias del gran mundo" es la a daptación de la exitosa novela de Paulette Jiles, película que vuelve a unir a Tom Hanks como protagonista y Paul Greengrass (El mito de Bourne, United 93) en la realización, como ya ocurriera en 2013 con Capitán Phillips (nominada al Oscar a la mejor película). Además de Hanks, esta conmovedora historia cuenta con la joven actriz Helena Zengel (System Crasher).

Tom Hanks, capitán Jefferson Kyle Kidd en Noticias del gran mundo, piensa sobre la pelicula que «me encanta escuchar una buena historia, pero también me encanta contarla, por eso me sentí muy atraído por la idea de dar vida al capitán Jefferson Kyle Kidd. Es un cuentacuentos, un romancero, está motivado, es conmovedor y noble, va en busca de la verdad.

El protagonista resalta de su compañera de reparto, Helena Zengel -actriz de doce años que interpreta a Johanna-, que «no me canso de hablar de la increíble fuerza de esta joven. Actor creo que se nace. No se aprende a ser actor, ve es. Sus silencios, miradas, su instinto… Es posible que no sea consciente de las reglas de la interpretación, pero las conoce de forma implícita ».

Mientras que el director Peter Greengrass, dice que el film "es un viaje que tiene una tremenda fuerza emocional. Kidd y Johanna viven grandes aventuras, superan grandes peligros, pero al fin y al cabo, la película es un viaje hacia la redención" .

La historia trata de un veterano de la Guerra Civil que va de pueblo en pueblo para leer las noticias emprende un arriesgado viaje para darle un nuevo hogar a una niña huérfana.

En el trayecto, ambos recorrerán cientos de kilómetros a través de una inhóspita naturaleza, y deberán enfrentarse a enormes dificultades, humanas y naturales, en búsqueda de un lugar al que puedan llamar «hogar».

Vemos el trailer...