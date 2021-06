A 20 años del lanzamiento de la serie de ficción "Okupas", Netflix la renueva y programa para todos sus seguidores.

La plataforma publicó en sus redes que la fecha está muy cerca. El 20 de julio se podrá ver "Okupas" en modo on demand.



La serie de culto protagonizada por Rodrigo de la Serna, está considerada la primera en tratar el tema de la marginalidad y se convirtió en una de la mejores ficciones de la historia de la televisión argentina.

"Okupas" regresa remasterizada y con música de Santiago Motorizado.



La banda sonora realizada por el cantante de Él mató a un policía motorizado es un nuevo condimento, ya que la música original de casi toda la serie incluye bandas extranjeras como The Beatles y The Rolling Stones entre un sinfín de agrupaciones del rock nacional, lo que implica gastos y una problemática a la hora adquirir los derechos para su utilización.



Mirá más info sobre Okupas aquí.