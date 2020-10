La ficción argentina "Okupas", dirigida por Bruno Stagnaro y producida por Ideas del Sur, llegará a la plataforma Netflix pero con algunos cambios.

La serie aún no ha podido ser relanzada porque tiene un problema de derechos con su banda sonora, al incluir canciones extranjeras. "Okupas" se estrenó en el año 2000 en nuestro país, tuvo una gran popularidad y obtuvo tres Martín Fierro.

Recientemente su director, confirmó que hay negociaciones con Netflix para que se concrete el lanzamiento de "Okupas" en la plataforma. Stagnaro está trabajando en la modificación de su banda sonora.

El cantante de El Mató a un Poicía Motorizado, Santiago Barrionuevo, confirmó la noticia en una entrevista concedida a 221 Radio: "Okupas tiene un tema de derechos con las canciones de su banda sonora". "Era otra época de la televisión en la que se podía usar de todo y no había problemas con eso: se pagaba un canon por mes y podías usar lo que querías. Ahora eso genera una traba y Stagnaro empezó a convocar a artistas nacionales para reemplazar los momentos en que hay música de bandas extranjeras".

Santiago se mostró emocionado de poder hablar públicamente sobre la serie: "Yo me puse contento porque lo podía contar, segundo porque me dejaron tiempo: al cumplirse los 20 años la idea era estrenar ya pero por suerte Bruno nos dejó un margen de tiempo y va a salir en los próximos meses".

Algunos momentos de Okupas fueron acompañados por tracks de Jimi Hendrix y The Beatles. Esto cambiará con la llegada de la miniserie a Netflix, aunque en palabras del propio Barrionuevo, "hay momentos en los que es irremplazable".

Santiago continuó: "Soy fan y que esté una canción nuestra ahí para mí es lo máximo. Para mí Okupas es la mejor tira argentina. No tiene fallas. Creó un género, que luego siguió con Tumberos, El Marginal y otras, pero no fueron lo mismo. Era previo al 2001, pero si bien era el contexto la serie cuenta otra cosa. Yo no le pregunté, pero seguramente Bruno vivió muchas de esas cosas".

Okupas tiene una temporada de once capítulos. Cuenta la historia de Ricardo, un joven de clase media, y su tres amigos inseparables: Sergio "El Pollo", Walter y "El Chiqui. Los amigos ocupan una casona en el barrio porteño de Congreso. Allí, serán atravesados por historias de marginalidad social, drogas y delincuencia.

En el elenco están Rodrigo de la Serna, Diego Alonso Gómez, Ariel Staltari, Franco Tirri y Ana Celentano.

Mirá el tráiler:

Fuente indiehoy.com