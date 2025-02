El icónico cantante Rod Stewart regresará a la Argentina como parte de su gira de despedida, "One Last Time" Tour. Sus presentaciones están programadas para los días 22 y 23 de octubre en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, con una nueva fecha añadida.

El artista británico visitó el país por última vez en octubre de 2023, cuando brindó un show en GEBA, deleitando a sus seguidores con una noche repleta de grandes éxitos.Con su inconfundible voz y un rock atemporal, Rod Stewart ha lanzado más de 50 discos, incluyendo álbumes de estudio, grabaciones en vivo y recopilaciones. Su próxima visita a Argentina en el marco de esta gira no es una más; los fanáticos aguardan un espectáculo único.

Aunque este es su último tour mundial, el legendario cantante de 80 años no tiene planes de retirarse. El año pasado, expresó en su cuenta de Instagram: "Amo lo que hago y hago lo que amo. Estoy en forma, tengo una melena abundante y puedo correr 100 metros en 18 segundos".

Las entradas para la nueva fecha están disponibles en la WEB del Movistar Arena y tienen el beneficio de pago en cuotas con determinados bancos.

“One Last Time” reúne los mayores éxitos de la inigualable trayectoria de Rod Stewart. Su repertorio incluye una selección de canciones icónicas como “You Wear It Well”, “Maggie May”, “Da Ya Think I'm Sexy”, “The First Cut is the Deepest”, “Tonight’s the Night”, “Every Picture Tells A Story”, “Infatuation”, “Forever Young”, “Ooh La La (I Wish That I Knew What I Know Now)”, “Young Turks”, “Have I Told You Lately That I Love You”, “Rhythm of My Heart”, “Broken Arrow” y muchos más.