Este domingo 16 de junio celebra el Día del Padre en Max compartiendo en familia una colección especial con aquellos padres que nunca olvidaremos.



La selección de Max nos acerca a los padres en todas sus formas: desde héroes inspiradores hasta padres con superpoderes o autoritarios patriarcas, Max ofrece una historia única para todos los gustos.



Películas, series, realities y animación se suman a la colección Padres fuera de serie.



Series



Logan Roy en Succession (HBO Original)



Un drama intenso que explora las dinámicas de poder y relaciones familiares dentro de una de las familias más ricas y disfuncionales del mundo empresarial. Logan Roy (Brian Cox) y sus cuatro hijos, componen una poderosa dinastía que controla uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes del mundo. La multipremiada “Succession” sigue sus vidas mientras el potencial retiro del patriarca afecta las relaciones de la familia y de la compañía.

El Rey Viserys en la casa del dragón (HBO Original)

Basada en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin, la serie se sitúa 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y cuenta la historia de la casa Targaryen, exponiendo las complejas relaciones de la familia encabezada por el Rey Viserys (Paddy Considine). ¡No te pierdas la segunda temporada, que se estrena este domingo 16 de junio!

Joel en The Last Of Us (HBO Original)

Serie basada en el videojuego del mismo nombre que trata sobre un mundo post-apocalíptico. La historia tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

Mike Heck en The Middle

Esta entrañable serie de comedia sigue a la familia Heck y las divertidas aventuras de Frankie Heck (Patricia Heaton) y Mike Heck (Neil Flynn) tratando de mantener a su peculiar familia unida y feliz, criando a su familia sin muchas expectativas.

Clark Kent en Superman y Lois

La historia del icónico superhéroe Clark Kent/Superman (Tyler Hoechlin) y su vida como padre, equilibrando las responsabilidades de salvar el mundo y criar a sus hijos adolescentes junto a su esposa Lois Lane (Elizabeth Tulloch).

El señor Edson en Hermano de Jorel

Una serie animada que sigue las divertidas aventuras del hermano menor de Jorel, el hijo más pequeño en una excéntrica familia de acumuladores que quedaron atrapados en el estilo de vida de los ochenta.



Películas

Richard Williams en Rey Richard: una familia ganadora

Película biográfica basada en la historia real de Richard Williams (Will Smith), el padre y entrenador de las estrellas del tenis Venus (Saniyya Sidney) y Serena Williams (Demi Singleton), cuya tenacidad inquebrantable fue clave para el éxito de sus hijas. Un relato inspirador de determinación y amor paternal.

Billy Herrera en El padre de la novia

Andy García protagoniza esta nueva versión de la exitosa comedia de 1991 como un padre lidiando con la futura boda de su hija mayor.

Le Bron James en Space Jam: una nueva era



El ícono mundial de la NBA, LeBron James, se une a los Looney Tunes en esta aventura épica que resalta la importancia del trabajo en equipo y la relación entre un padre (LeBron James) y su hijo Dom (Cedric Joe).

El Conde Drácula en Hotel Transylvania



Disfruta de las travesuras del Conde Drácula (Adam Sandler) mientras intenta equilibrar su vida como gerente de hotel y padre sobreprotector de su hija Mavis (Selena Gomez) en esta divertida película.



Vida real

Adam Busby en Los Busby

Conoce a la única familia en Estados Unidos con quintillizos de niñas. Este reality show muestra las alegrías y retos de Adam Busby y su esposa Danielle al criar a cinco hijas al mismo tiempo.

Deon Derrico en La gran familia Derrico

Sigue la vida de los Derricos, una familia numerosa con múltiples sets de gemelos y trillizos, destacando la increíble dedicación y amor de su padre Deon Derrico y su madre Karen Derrico.