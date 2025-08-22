Este viernes a las 18:30 h, Librería del Palacio invita a un nuevo encuentro para conversar sobre temas relacionados con el arte y la ciudad.

En el local de Ituzaingó 882, Nueva Córdoba, la Dra. en Historia Cristina Boixadós y el fotógrafo y promotor cultural Guillermo Franco mantendrán una charla entre ellos y con el público presente sobre la ciudad, sus historias, la fotografía y, principalmente, por el asombroso itinerario rescatado por Boixadós en su libro reciente "La intimidad del desarraigo, entre la magia de la fotografía y las palabras", en el que se reconstruye el destino de una familia inmigrante a través de viejas fotografías encontradas casualmente en la vía pública.

Intervendrá Guillermo Franco, fotógrafo apasionado y ojo atento que transforma con su cámara cada lugar común de la vida cotidiana en una toma artística.

Karina Fraccarolli será la anfitriona de esta reunión.

La entrada es gratuita y se recomienda ir con anticipación. Se puede reservar lugar al 351.200.0058.