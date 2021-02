Desde el 4 de marzo Paramount + se suma al mercado latinoamericano de streaming, donde ya están disponibles: Netflix, Amazon Prime y Dinsey +, entre otras.

Dentro de su grilla para 2021, Paramount + incluye más de 5.000 horas de contenidos que incluyen Showtime para ver estrenos de series como Black Monday, City on a Hill, Dexter, Ray Donovan y The Affair. Los estrenos, previamente anunciados, incluyen a American Rust y series originales como Yellowstone S3, Two Weeks to Live y las series Killing Eve y The Handmaid's Tale (El cuento de la criada).

The First Lady (La P rimera Dama) protagonizada y producida por la ganadora del Oscar, Emmy y Tony, Viola Davis, quien interpretará a la exprimera dama Michelle Obama junto a Michelle Pfeiffer, será uno de los platos fuertes de la nueva plataforma de streaming .

Próximamente también llegarán: The Man Who Fell to Earth, protagonizada por Chiwetel Ejiofor, película basada en la novela de Walter Tevis y en la icónica protagonizada por David Bowie y Mayor of Kingstown, bajo dirección Taylor Sheridan.

Dentro del segmento infantil, Paramount + se abastece de Nickelodeon y este año contará con el primer spin-off de Bob Esponja, entre otras.

En cine, la plataforma contará con estrenos como The Father (El padre) nominado a los Globos de Oro, The Outpost con Orlando Bloom, The Fanatic con John Travolta y franquicias clásicas como Misión Imposible y El Padrino.

En la Argentina la suscripción mensual es de 299 pesos. La plataforma estará disponible en ParamountPlus.com y en dispositivos de televisión y móviles conectados a través de la aplicación Paramount + para iOS y Android.

El servicio de streaming de ViacomCBS desembarcará en 18 países latinoamericanos.