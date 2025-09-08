La obra Pedro y el Lobo fue concebida como una suerte de concierto didáctico, con el propósito de que el público infantil conozca las familias de instrumentos.

Pedro está representado por las cuerdas; el Pájaro es la flauta; el Pato es el oboe; el Gato es el clarinete; el Abuelo es el fagot; el Lobo toma la voz del corno francés y los Cazadores son los timbales.

Con dirección de Hadrian Ávila Arzuza, el cuento sinfónico del compositor ruso será interpretado el jueves 11 a las 17.

Con la Orquesta Académica del Teatro del Libertador, el Seminario de Teatro Jolie Libois, el Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova e integrantes del Seminario de Canto del Teatro del Libertador.

Sergei Prokófiev también compuso para el público infantil un ballet basado en el cuento de hadas La Cenicienta, una pieza para coro de niños y orquesta, Hoguera de invierno, y la Sinfonía n.º 7.

La entrada general tiene un valor de 4.000 pesos por Autoentrada y en boletería (Vélez Sarsfield 365, de martes a sábado de 9 a 20).