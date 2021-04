Que los actores suelen someterse a operaciones no es nada raro. Pero a veces, cuando el cambio no es el mejor, las redes sociales hacen eco de esas modificaciones.

Tal es la situación de Zac Efron, joven estrella de Hollywood que, este viernes, fue tendencia en las redes por una imagen que circuló en la que se lo puede ver muy cambiado.

En la foto se puede ver que tiene la mandíbula más ancha, con una estética similar a la que presentaba Ricardo Fort. Muchas personas lamentaron el cambio y aseguraron que no lo favoreció.

De momento, no se confirmó si realmente se realizó una operación. Actualmente, Efron se encuentra grabando la segunda temporada de Down to Earth with Zac Efron, una serie documental que registra los viajes que realiza el actor por distintas partes del mundo.

Por supuesto, no faltaron los memes: