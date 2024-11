"Querido Gigante", nuevo libro de Adriana Fernández se presenta en el Palacio Ferreyra

Una Giganta que habla desde el balcón del Palacio Ferreyra. Una autora genial que inventa una historia sobre lo que nos pasa cuando hablamos y no nos escuchan. Y ustedes, el público con ganas de oír, sentir y conocer un nuevo libro…

Todo eso y mucho más se reunirá el martes 12 de noviembre a las 17.30 en el Palacio Ferreyra. Allí tendrá lugar la presentación del libro “Querido Gigante”.

Con la participación de su autora: Adriana Fernández, Karina Fraccarolli, editora y Carlina Sena, narradora.

Será en Av. Hipólito Yrigoyen 511, Nueva Córdoba, con entrada libre y gratuita. Es una actividad para todas las edades.

¡Los esperamos !

Consultas e inscripciones al 351-2000237 - Editorial Comunicarte

De qué trata…



Querido Gigante: una historia sobre los momentos en que hablamos y no nos escuchan.

Albertina es una giganta enamorada de Vivaldo, un gigante que duerme sin nunca despertar. Cartas de amor van y nadie las lee.

En ese tiempo el reino está en peligro. Serán necesarios el ingenio, la valentía y la unión de todas las gentes para salvarlo, pero Vivaldo duerme. ¿Qué pasará?





Sobre la autora:

Adriana Fernández es editora, actualmente directora editorial del grupo Planeta Argentina. Además, escribe cuentos y poemas para chicos y chicas. En Editorial Comunicarte tiene publicado el libro "¿Tiene un libro de brujas? y otros cuentos".

Sobre Querido Gigante, la obra que presentará en nuestra ciudad, menciona: "Imaginé a estos gigantes que sienten lo que a veces sentimos, cuando hablamos y no nos escuchan, o reímos y no nos sonríen, tanto que parece que se han quedado dormidos. Con desesperación empecé a escribir sobre ese momento en que descubrimos que algunas preguntas no pueden ser contestadas. Les deseo un lindo viaje por esta historia que ojalá les guste."

Recordamos más actividades en noviembre en la Librería del Palacio.