"R.E.M": "una explosión de belleza y reflexión" en la escena cordobesa

El grupo Níspero Teatro, está presentando “R.E.M” en el escenario de Espacio Cirulaxia (Pasaje Agustín Pérez 12), los viernes de junio a las 21.



La obra cuenta con la dirección de Matías Rapetti y dramaturgia de Matías Krause. En escena: Emmanuel Culasso, Ezequías Litwin, Florencia Ramonda, Juan RojoRafael Taborda y Victoria Alesandri.



Sobre la obra R.E.M.



“En un limbo entre la realidad y la fantasía, donde esta última es cada vez más perceptible, cinco Drags disfrutan de una refinada fiesta. Cuando esta celebración parece estar alcanzando su climax, irrumpe el mismísimo Sigmund Freud para revelarles una verdad que cambiará la percepción del ambiente; aquella celebración no es nada más ni nada menos que parte de un sueño”, detalla la sinopsis. Con una estética suburbana Queer y alusiones al psicoanálisis, R.E.M. reflexiona acerca de la existencia humana y la necesidad de trascender.



Níspero Teatro realiza obras desde el 2017, y el director de “R.E.M” es Matías Rapetti. En diálogo con Cba24N, explica cómo nace la pieza teatral: “El año pasado estábamos conversando después de una función de Dos Cadáveres y Un Cuerpo (Una obra que pusimos en escena ese año) y se nos ocurrió reflexionar acerca de desaparecer. Pensamos en el concepto mismo de desaparecer, no como sinónimo de muerte, sino acercándonos al hecho de no existir. Hacía un tiempo, Matías Krause me había contado acerca de esta obra que había escrito que se llamaba “R.E.M. No tiene nada que ver con la banda”. Se la pedí para leerla. Leer la obra fue muy revelador porque lo que queríamos hacer, ya estaba ahí escrito. Le pedí por favor que me dejara dirigirla y me dijo que sí”.

Universo Queer

Sobre el proceso de realización de la puesta en escena y la narrativa, Matías comparte: “Queríamos hablar de desaparecer pero sin atravesar el plano de la realidad. Queríamos poetizar el hecho para manifestarlo de una manera bella y que el público viera algo bello, pero que no fuera un golpe bajo a nuestra realidad como humanos. Entonces, se lo llevó al plano de lo onírico. Después empezaron a aparecer las estéticas. Empezamos subiéndonos a un par de tacos altos, luego nos maquillamos, nos borramos las cejas, nos pusimos vestidos. Ahí se contituyó nuestra versión de R.E.M”. También, detalla “Empezamos a tomar decisiones y a investigar acerca del universo Queer y llegamos así al Drag. Empezamos a ver que el universo Queer era muy rico a nivel expresivo y nos regalaba la potencia que necesitábamos. Metimos todo en el caldero creativo, mezclando con técnicas como el clown que ya veníamos manejando muy bien. Pero siempre sabiendo que lo que queríamos hacer no era una comedia sino más bien una obra de teatro reflexiva que nos hablara tanto a nosotrxs como a lxs espectadores de la desesperación que significa desaparecer”.

Sobre esta idea, el director profundiza: “En la obra los personajes se desesperan porque sí o sí van a desaparcer, es el destino que nos espera a todxs y ahí empezamos a pensarnos en relación a trascender, a dejar una huella. R.E.M. es eso. La poetización de nuestra necesidad de trascender, de dejar una huella en la historia, sólo que acá son personajes montadas en Drag, diluidas y desesperadas. Todo, para dejar una explosión de belleza y reflexión acerca de la existencia en las mentes de quienes nos acompañen como espectadores”.



Entradas por Antesala.com.ar o al teléfono 351-2335446