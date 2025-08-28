Primer Congreso de Bienestar, Turismo y Sostenibilidad

El domingo 14 de septiembre se realizará de 9 a 17 h el Primer Congreso de Bienestar, Turismo y Sostenibilidad, con el título “Raíces de Futuro”.

Un encuentro único

Cabalango se prepara para este acontecimiento que busca consolidar a la comuna como un referente en turismo de bienestar en armonía con la naturaleza y la comunidad.

El evento reunirá a prestadores turísticos, emprendedores, productores locales, terapeutas, artistas y organizaciones comunitarias, además de referentes en salud y sostenibilidad, para compartir experiencias, diseñar estrategias conjuntas y proyectar un futuro más consciente y responsable.

¿Por qué “Raíces del Futuro”?

Las raíces representan nuestra identidad: la historia, la cultura comunitaria, el vínculo con la tierra y los saberes ancestrales. El futuro nos invita a proyectarnos con conciencia hacia lo que queremos ser como comunidad. Este congreso es una oportunidad para honrar lo que somos mientras construimos lo que soñamos.

Objetivos del Congreso

· Fortalecer la identidad de Cabalango como destino de bienestar y turismo sustentable.

· Generar un espacio de intercambio entre actores locales, regionales y profesionales del sector.

· Promover proyectos que integren bienestar, economía circular y cuidado ambiental.

· Fomentar la articulación entre áreas comunales, emprendimientos turísticos y organizaciones.

· Motivar la participación activa de la comunidad en un modelo de desarrollo más humano y saludable.

Impacto esperado

Se espera que el congreso impulse la visibilización de proyectos locales, el fortalecimiento de redes comunitarias, la creación de nuevas iniciativas alineadas al turismo regenerativo y la consolidación de Cabalango como territorio pionero en prácticas de bienestar y sostenibilidad.

El congreso es gratuito con inscripción previa y se llevará a cabo en el Complejo Villa Pirén de Cabalango.

Organiza: Comuna de Cabalango

Auspicia: Agencia Córdoba Turismo

Gestión: Carla Bruno, presidenta comunal