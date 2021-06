El actor Tyrese Gibson reveló en una entrevista con el medio estadounidense Collider, que la película "Rápidos y furiosos" 10 y 11 se rodarán juntas.



"Definitivamente he hecho algunas preguntas sobre la 10 y la 11. Se ha confirmado que vamos a rodar de forma consecutiva, lo cual es interesante. He oído que vamos a pisar muchos continentes entre las dos. No puedo decir dónde, pero muchos", aseguró Gibson, que interpreta a Roman.



"La producción que está trabajando en esta franquicia tienen en mente a los fans y seguidores acérrimos de todo el mundo. Todos tenemos una particular responsabilidad, sabemos que hay una bestia y necesitamos alimentar a esa bestia y darle lo que quiere, lo que ama y a lo que está acostumbrada", detalló el artista, según la agencia de noticias Europa Press.



La novena cinta de la franquicia, dirigida por Justin Lin, ya se estrenó en Asia y Medio Oriente, mientras que Occidente está a la espera de su arribo.



Las películas, funcionarán como un final de dos partes para la saga original, y filmarlas una tras otra asegurará un tiempo de espera más corto entre sus lanzamientos.





Fuente Télam