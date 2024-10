La plataforma Max renueva sus títulos para este mes de octubre. Se podrán disfrutar series originales de HBO como “La Franquicia” y la tercera temporada de "Alguien en algún lugar". También estarán disponibles las producciones latinoamericanas como “Astronauta”, la segunda temporada de “Las Bravas F.C” y la docuserie “Señales del más allá”.



Además, llegan las películas “Romper el círculo” y “En nombre de la tierra”.



Por otro lado, la plataforma celebra Halloween con títulos como “Los horrores de Caddo Lake” y “El misterio de Salem´s Lot”.





Mirá todo lo que llega a Max en octubre:

LA FRANQUICIA

HBO Original. Serie. Estreno: 6 de octubre. Sinopsis: La Franquicia es una serie de comedia de 8 episodios que sigue al equipo de una película de franquicia poco querida que lucha por su lugar en un universo cinematográfico salvaje y revoltoso. La serie de comedia arroja luz sobre el caos secreto que reina en el mundo del cine de superhéroes, para plantear la pregunta: ¿Cómo se hacen exactamente estas películas? Porque cada metida de pata tiene una historia de origen.

ALGUIEN EN ALGÚN LUGAR (temporada 3)

HBO Original | Serie. Estreno: 27 de octubre. Sinopsis: La serie de comedia de 7 episodios sigue a Sam (Everett), una verdadera habitante de Kansas en la superficie, pero que, en el fondo, lucha por encajar en el molde de su ciudad natal. Lidiando con la pérdida y la aceptación, cantar es el refugio de Sam y la lleva en un viaje de autodescubrimiento y a encontrar una comunidad de personas que, como ella, no encajan, pero no se rinden, mostrando que encontrar a tu gente y tu voz es posible. En cualquier lugar. En algún lugar. En la tercera temporada, vemos crecimiento contra todo pronóstico.

ASTRONAUTA (temporada 1)

Max Original | Serie de animación. Estreno: 18 de octubre. Sinopsis: Cuando integrantes de la renombrada Agencia de Investigación Espacial Brasileña, BRASA, desaparecen en una misteriosa misión en la Luna, extrañas visiones comienzan a perturbar a Pereira, un astronauta recientemente apartado de la organización. Ahora que sus colegas necesitan un rescate urgente, Pereira ve la oportunidad perfecta para regresar al espacio y tratar de comprender la extraña abducción que vivió hace cinco años. Lo que no imaginaba era que se dirigía hacia una trampa de una entidad alienígena capaz de poner en peligro no solo su mente, sino también a toda la humanidad.

BODY BY BETH

Max Original | Serie. Estreno: 14 de octubre. Sinopsis: Esta serie de comedia de 10 episodios se sitúa en el decadente gimnasio de Beth Aguiar, musa fitness de los años 80, que se está cayendo a pedazos. El lugar se quedó en el tiempo, al igual que su dueña, una mujer con pensamientos retrógrados, terca, que vive del pasado y siempre se entromete en la vida de sus hijos y de su exmarido. Carol, su hija intelectual y fuera de los estándares de cuerpo impuestos por la sociedad, es lo opuesto a su madre en casi todo, hasta el día en que el gimnasio familiar se ve amenazado por la apertura de un moderno gimnasio de cadena justo al otro lado de la calle. De esta manera, la familia, antes completamente disfuncional, tendrá que unirse para lograr que su negocio sobreviva.

LAS BRAVAS F.C. (temporada 2)

Max Original | Serie. Estreno: 3 de octubre (estreno semanal). Sinopsis: Después de salir de la cárcel, Roberto Casas regresa a Playa Ángel solo para enfrentar una serie de malas noticias. Su hija ahora juega en el equipo rival, las Tapatías, lo rechaza y ha encontrado una nueva familia allí. Mientras tanto, su equipo de fútbol, Las Bravas, está al borde del colapso. Las Bravas se enfrentarán a desafíos para superar los obstáculos. Unirse como equipo será más importante que nunca, ya que solo juntas podrán demostrar que están preparadas para el juego más crucial de todos: la vida misma.

DEL OTRO LADO DEL JARDÍN

Max Original | Película. Estreno: Octubre. Sinopsis: El poeta colombiano Carlos Framb despierta esposado a una camilla de hospital. Está acusado del homicidio de su madre de 82 años. Carlos dice haberla ayudado a morir en un acto de amor. Ahora deberá defenderse no solo en la corte, sino ante los medios y la sociedad colombiana.

SEÑALES DEL MÁS ALLÁ

Max Original | Docuserie. Estreno: Octubre. Sinopsis: Señales del más allá nos lleva a los rincones más sombríos de México, lugares que en el pasado fueron escenarios de situaciones macabras y donde hoy ocurren eventos sobrenaturales inexplicables. Alberto del Arco y Víctor González, junto a especialistas, historiadores y médiums, emplean tecnología avanzada para descubrir y recolectar evidencias que los ayuden a desentrañar los misterios paranormales. La combinación de sus experiencias con evocaciones del pasado da forma a un relato fascinante que desafiará incluso a los más escépticos.

EL PRECIO DE EDUCARLOS

Película. Estreno: 11 de octubre. Sinopsis: Cuando los hijos de los contadores Rebolledo finalmente volaron del nido, los solitarios padres, al sentirse abandonados, inventan la loca idea de ganarse la lotería para que Pali y Marcelo se interesen nuevamente en ellos. Hacerse pasar por millonarios funciona de maravilla, tanto que sus hijos dejan sus vidas de lado para estar cerca de ellos. Pero las cosas se salen de control cuando empiezan a exigir la misma buena vida.

PELÍCULAS

LOS HORRORES DE CADDO LAKE

Estreno: 10 de octubre. Sinopsis: Cuando una niña de ocho años desaparece misteriosamente, una serie de muertes y desapariciones del pasado comienzan a conectarse, cambiando para siempre la historia de una familia quebrada.

EL MISTERIO DE SALEM’S LOT

Estreno: 3 de octubre. Sinopsis: El autor Ben Mears regresa a su ciudad natal, Jerusalem’s Lot, en busca de inspiración para su próximo libro, solo para descubrir que su ciudad está siendo acosada por un vampiro sediento de sangre.

ROMPER EL CÍRCULO

Del Cine a Max. Estreno: 11 de octubre. Sinopsis: la primera novela de Colleen Hoover adaptada a la gran pantalla, cuenta la conmovedora historia de Lily Bloom (Blake Lively), una mujer que supera una infancia traumática para comenzar una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de toda la vida de abrir su propio negocio. Un encuentro fortuito con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni) desata una intensa conexión, pero a medida que los dos se enamoran profundamente, Lily comienza a ver en Ryle comportamientos que le recuerdan la relación de sus padres. Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), reaparece repentinamente en su vida, su relación con Ryle se ve trastornada, y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fuerza para tomar una decisión imposible sobre su futuro.

EN NOMBRE DE LA TIERRA

Del Cine a Max. Estreno: 18 de octubre. Sinopsis: De los creadores de Loving Vincent, En nombre de la tierra sigue a Jagna, una joven decidida a forjar su propio camino dentro de los límites de una aldea polaca de finales del siglo XIX, un hervidero de chismes y disputas constantes, mantenido unido, tanto ricos como pobres, por el orgullo de su tierra, la adhesión a coloridas tradiciones y un patriarcado profundamente arraigado. Cuando Jagna se encuentra atrapada entre los deseos conflictivos del agricultor más rico del pueblo, su hijo mayor y otros hombres influyentes de la comunidad, su resistencia la pone en un trágico curso de colisión con la comunidad que la rodea. EN NOMBRE DE LA TIERRA está basada en la novela homónima ganadora del Premio Nobel.

LOUDER: THE SOUNDTRACK OF CHANGE

Max Original. Película Documental. Estreno: 19 de octubre. Sinopsis: Es tanto una celebración de la música como un grito de lucha. Producido por Selena Gomez y Stacey Abrams, el documental lleva a la audiencia en un viaje a través de generaciones, épocas y géneros, con un coro femenino de íconos musicales cuyas canciones, voces y activismo han sido fuente de inspiración para las luchas por la igualdad, tanto en el pasado como en el presente. La película también es una invitación empoderadora para que continuemos alzando nuestras voces.

NOVELA



AILE: LAZOS DE PASIÓN

Max Original. Estreno: 21 de octubre. Sinopsis: Aslan Soykan puede ser la cabeza de la familia criminal más notoria de Estambul, pero en la mesa, su madre Hulya gobierna con mano de hierro. Ha logrado mantener unida a la caótica familia con un conjunto de tradiciones inquebrantables, la principal siendo: “¡No se puede escapar de la mesa!” Todo eso se viene abajo cuando Aslan interrumpe la cena familiar por una mujer que acaba de conocer, la hermosa psicóloga Devin. Devin y Aslan se enamoran y, a medida que se acercan, la psicóloga no puede evitar diagnosticar a su desordenada familia. Pero, ¿puede una psicóloga arrojada al campo de batalla sanar a todos? ¿Y puede lidiar con un narcisista como Aslan sin haberse recuperado por completo de sus propias heridas?

CONTENIDO INFANTIL

GREMLINS: LOS SECRETOS DE LOS MOGWAI (temporada 2)



Cartoon Network. Serie. Estreno: 3 de octubre. Sinopsis: Luego de salvar a Shanghái de los Mogwai Malvados, Sam, Elle y Gizmo se están acostumbrando a una vida más tranquila en la Farmacia de la Familia Wing. Pero entonces, Gizmo empieza a tener impulsos traviesos, Elle recibe mensajes de su madre muerta y Sam descubre que un Mogwai Malvado se escapó a San Francisco. Ahora nuestros héroes deberán viajar a Estados Unidos para encontrar las respuestas que buscan, enfrentar a entes sobrenaturales del Oeste y salvar otra vez al mundo de las pícaras garras de un nuevo grupo de Gremlins salvajes.

HERMANO DE JOREL (temporada 5)

Max Original. Serie. Estreno: 18 de octubre. Sinopsis: La quinta temporada de Hermano de Jorel es un regalo por los 10 años de la serie. En ella encontramos todo lo que más nos gusta de la serie: comedia brutal, aventuras fenomenales, chistes visuales y números musicales. Hermano de Jorel explorará el misterioso mundo de la preadolescencia. Hará nuevos mejores amigos, ganará nuevos enemigos, salvará la galaxia de piratas espaciales pirateados, será gimnasta, turista en Bariloche, niño-sireno, jefe de una start-up, artista plástico, tour manager de una banda de rock, revolucionario con medias brillantes, dueño de una mascota, encargado de llevar a buscar a sus abuelas en la sensacional Escuela de Ancianos y seguirá extrañando mucho a su perrito Tosh. En este nuevo capítulo de la vida de nuestro querido hermano (de Jorel), recibiremos el cariño de nuestros personajes favoritos y la sorpresa de nuevas caras y voces.

Especial Noche de Halloween con contenido de terror

Para esta noche especial se podrá ver: Observados, Beetlejuice El Súper Fantasma, Five Nights at Freddy’s, Evil Dead: El Despertar, La noche del demonio: La puerta roja, M3gan, Pearl, Viernes Negro, El legado del diablo, El Exorcista: Creyentes, El Conjuro, Annabelle, Annabelle 2: La Creación, La Monja, El Conjuro 2, La Maldición de La Llorona, Annabelle 3: Viene a casa, El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo, La Monja 2, Miedo, Velma



PARANORMAL

El Camino de los Espíritus (temporada 4) - 30 de octubre

El Camino de los Espíritus (temporada 5) - 30 de octubre

El Camino de los Espíritus (temporada 6) - 30 de octubre



PELÍCULAS

El Pueblo de Owl – 2 de octubre

Talla Real – 18 de octubre

Yolo: Solo Se Vive Una Vez – 18 de octubre

Extraña Forma de Vida – 25 de octubre

La Sociedad Estadounidense de Negros Mágicos - 11 de octubre

El Ciego – 18 de octubre

Half Baked: Totally High – 16 de octubre

El Club del Tesoro – 3 de octubre

¿Quién Mató a las Maggie Moores? - 25 de octubre

Cartas Malvadas – 25 de octubre



SERIES

What Now? - 25 de octubre

Encontrados (temporada 2) – 10 de octubre

Superman y Lois (temporada 4) – 24 de octubre

Georgie & Mandy's First Marriage – 31 de octubre

Un Día Cualquiera (temporada 2) - 30 de septiembre

La Confidente – 11 de octubre



DOCUMENTALES Y DOCUSERIES

Dinero Digital: El Misterio del Bitcoin – 8 de octubre

Seis Hermanos Esquizofrénicos - 31 de octubre

El 11 Ideal: Edición Copa del Mundo – 2 de octubre

Lil Nas X: Long Live Montero – 22 de octubre

CNN: Acapulco. One Year Anniversary of Hurricane Otis – 23 de octubre

It's Florida Man (temporada 1) – 18 de octubre

El Escándalo Baptista – 16 de octubre

Sobre Esta Piel (temporada 1) - 24 de octubre

Respiración de Fuego: Yoga, Culto y Escándalo - 23 de octubre

No Soy Un Monstruo: Los Asesinatos de Loiss Riess - 15 de octubre

Viva o Cinema! Uma Historia Da Mostra de Sao Paulo – 30 de octubre



REALITY

Todo en 90 Días: Casados en el Extranjero – 15 de octubre

Al Ritmo de los Patines – 19 de octubre



HOGAR



Espacios con Sello Personal – 9 de octubre

La Ruta de la Restauración con Clint Harp – 2 de octubre

Mi Casa es un Monstruo – 9 de octubre

Casas de campo restauradas: un negocio arriesgado – 5 de octubre

Hoteles Boutique – 9 de octubre

Hasta que el Diseño nos Separe – 26 de octubre

Homestead Rescue (temporada 3) - 8 de octubre



SALUD

Doctor Rostro – 14 de octubre



COCINA

Guerras de Halloween (temporada 10) - 10 de octubre

Campeonato de Reposteros: Halloween (temporada 9) - 10 de octubre

Gordon Ramsay: Reto Culinario (temporada 2) - 17 de octubre

Hasta la Última Mordida – 3 de octubre



MOTORES

Las Vegas: Negocio o Apuestas – 19 de octubre

Street Outlaws: No Prep Kings (temporada 2) – 29 de octubre

Tommy Pike: Autos a la Medida – 13 de octubre



CRIMEN

Asesinato en las Redes Sociales – 7 de octubre

Persecución Policíaca - 19 de octubre

Publio: Un Secuestro Sin Fin (temporada 1) – 22 de octubre

Asesinato en la Calle Elm – 28 de octubre

Pathological Liar: The Lies of Jordan Van Der Sloot – 29 de octubre



AVENTURA

Pesca Mortal (temporada 15) - 22 de octubre

El Oro de los Hoffman (temporada 2) - 4 de octubre

CONTENIDO INFANTIL

Barney (temporada 1) - 14 de octubre

Care Bears Special: The Mystery of the Snickering Ghost – Octubre

Mini Beat Power Rockers Special: A Hairy Halloween – Octubre

Mini Beat Power Rockers Special: Wat A Monster – Octubre

Scooby Doo y la Escuela de Fantasmas – Octubre

Scooby Doo Y el Monstruo de Mexico – Octubre

Scooby Doo and The Reluctant Werewolf – Octubre

Scooby-Doo y el Fantasma de la Bruja – Octubre

Scooby Doo y los Hermanos Boo – Octubre

Scooby Doo! Return to Zombie Island – Octubre

Scooby Doo! y Los Invasores Alien – Octubre

Scooby Doo va a Hollywood – Octubre

Trick or Trick Scoobydoo! - Octubre

Teen Titans Go! (temporada 8) - Octubre

Héroes por Dentro – 11 de octubre

Mini Beat Power Rockers (temporada 5) - 18 de octubre



ANIMACIÓN ADULTA

Dragon Ball Daima (temporada 1) - 19 de octubre

Superman: Hijo Rojo - Motion Comics - Octubre



DEPORTES

Luis Enrique: No Tenéis ni P*** Idea – 15 de octubreestr

Raízes Da Champions (temporada 1) – 22 de octubre

Raízes Da Champions (temporada 2) – 22 de octubre



DEPORTES EN VIVO

Héroes Inmortales: Lucha Libre AAA – 6 de octubre