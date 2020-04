Dos rollos de papel tapiz pintados por el músico David Bowie -uno presenta el autorretrato de Lucian Freud en un frasco de formol y el otro despliega una ilustración de un minotauro castrado- serán subastados mañana por la tradicional casa Sotheby´s con un precio de salida que se estima en 70.000 dólares.

Las piezas del músico considerado "una obra de arte" en sí mismo porque legó una obra que se aborda no solo desde la música sino también desde la literatura, el cine, la filosofía y el arte, forman parte de una colaboración que hizo con la diseñadora Laura Ashley cuando imprimieron entre 10 y 15 rollos completos de papel tapiz con motivo de la exposición de "New Afro / Pagan and Work: 1975-1995", que se exhibió en una galería de Londres.



En uno de esos diseños, que Bowie tituló "Conflict" el músico presenta el autorretrato desnudo de Lucian Freud sumergido en un tanque, al estilo Damien Hirst y su famosa instalación "La imposibilidad de la muerte en la mente de alguien vivo", donde se veía a un tiburón de cinco metros suspendido en un tanque de formol, una obra icónica que en los 90 consagró a Hirst en el mundo del arte.

Mientras que en el otro tapiz, "Minotaur", Bowie ilustra un minotauro influenciado por el el español Pablo Picasso, quien pintó ese animal mitológico de manera recurrente.



En este sentido, en ambos rollos hay un hilo en común, como explica la casa Sotheby´s en su web, porque ambas piezas ponen en el centro "imágenes notables en el arte del siglo XX compensadas por un patrón floral de la estética de Laura Ashley".



La venta de ambos rollos de papel en conjunto podrían alcanzar una cifra de 70.000 dólares, aunque todo se sabrá dentro de unas horas cuando el lote cierre las posibilidades de oferta para su compra, cuya oferta inicial en el caso de "Minotaur" es de 14.000 dólares y en "Conflict" de 18.000.

Fuente :Télam