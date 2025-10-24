El programa “Teclas”, dedicado a destacar el talento de pianistas argentinos, regresa con una nueva emisión.



Creado y producido por Mariano Zucatzky y SRT Media, con la colaboración de Miguel Puch, el ciclo pone en primer plano a compositoras, compositores e intérpretes que hacen del piano su medio de expresión artística.



En esta oportunidad, la protagonista será Daniela Mercado, quien ocupará el centro de la escena en el nuevo episodio que Canal 10 emitirá este viernes 24 a las 20.00.



Daniela Mercado es compositora, arregladora y pianista, cuya trayectoria comenzó desde joven, explorando diferentes géneros con un enfoque en el tango.



Su primera obra, "Canción para que Olivia haga lo que le dé la gana", refleja su búsqueda de libertad creativa y personal. Ha compuesto para orquesta, ensambles y proyectos propios, muchas de las cuales han sido estrenadas por instituciones como la Banda Sinfónica de Córdoba y la Orquesta Sinfónica de la UNC. Destaca su obra interdisciplinaria "Relatos Cinematográficos", inspirada en películas.

Ha colaborado con diversos artistas y publicado su música, y en 2025, su pieza "Dos Estados" fue estrenada por la Orquesta Sinfónica de la UNC, donde también estuvo al piano.



En el 2025 creó el colectivo “Mujeres al Piano”, realizando conciertos en Córdoba. Ha recibido premios y reconocimientos, y participa activamente en festivales y congresos, siempre buscando ampliar los límites de su música y colaborar con otros artistas.

Durante el programa, la artista interpretará los siguientes temas: Niña del Bosque, Resistencia, La buster Milon, Rebelión, Alegría, Inmersión.

Sobre “Teclas”

El programa televisivo se emite los viernes a las 20.00 por la pantalla de Canal 10 y las redes de SRT Media.



El envío propone conciertos íntimos con artistas de Córdoba y de otras provincias, sin restricciones de género musical. Cada emisión cuenta con una duración de 30 minutos e incluye actuaciones en vivo y reversiones de temas propios adaptados al piano.

El ciclo también apunta a generar material audiovisual para la promoción de la música local y reunir en un canal online que facilite el acceso a un amplio repertorio de artistas.



“Teclas” cuenta con la colaboración de Miguel Puch, reconocido afinador de pianos en el plano nacional. Además contará con el apoyo de músicos de otras provincias.

Mirá toda la programación de “Teclas”:



-31/10/25: Rodolfo (Rolo) Rossi

-07/11/25: Mingui Ingaramo

-14/11/25: Ana Robles

-21/11/25: Germán Nager

-28/11/25: Candelaria Zamar

-05/12/25: Fer Rivarola

-12/12/25: Esteban Ochoa

-19/12/25: Clara Presta

-26/12/25: Jorge Martínez

-02/01/26: Lucre Ortiz

-09/01/26: Enrico Barbizi

-16/01/26: Kai

-23/01/26: Andrés Coppa

-30/01/26: Leandro Murat

Para verlo:

Teclas se transmite por Canal 10 y las plataformas digitales de SRT Media:

Instagram @teclas.10

YouTube @teclas.10.



La señal de televisión abierta de Canal 10 también se puede ver vía streaming a través de cba24n.com.ar, YouTube Canal 10 Córdoba y el canal 30.1 de la Televisión Digital Abierta (TDA).