Llega una nueva entrega del programa dedicado a los pianistas argentinos, realizado en SRT Media.



Con idea y producción de Mariano Zucatzky, el envío busca visibilizar a compositoras, compositores e intérpretes que utilizan el piano como instrumento principal.





“Teclas” es una nueva propuesta de Canal 10, que en la noche de este viernes 17, transmite su segundo programa dedicado a Ana Belén Disandro.



Ana Belén Disandro es Doctora en Artes en la Facultad de Artes UNC y becaria doctoral del CONICET, además de autora del libro “El tango en Córdoba”.

Sobre “Teclas”

El programa televisivo se emite los viernes a las 20.00 por la pantalla de Canal 10 y las redes de SRT Media.



El envío propone conciertos íntimos con artistas de Córdoba y de otras provincias, sin restricciones de género musical. Cada emisión cuenta con una duración de 30 minutos e incluye actuaciones en vivo y reversiones de temas propios adaptados al piano.

El ciclo también apunta a generar material audiovisual para la promoción de la música local y reunir en un canal online que facilite el acceso a un amplio repertorio de artistas.



“Teclas” cuenta con la colaboración de Miguel Puch, reconocido afinador de pianos en el plano nacional. Además contará con el apoyo de músicos de otras provincias.

Mirá toda la programación de “Teclas”:



-17/10/25: Ana Belén Disandro

-24/10/25: Rodolfo (Rolo) Rossi

-31/10/25: Daniela Mercado

-07/11/25: Mingui Ingaramo

-14/11/25: Ana Robles

-21/11/25: Germán Nager

-28/11/25: Candelaria Zamar

-05/12/25: Fer Rivarola

-12/12/25: Esteban Ochoa

-19/12/25: Clara Presta

-26/12/25: Jorge Martínez

-02/01/26: Lucre Ortiz

-09/01/26: Enrico Barbizzi

-16/01/26: Kai

-23/01/26: Andrés Copa

-30/01/26: Leandro Murat

Para verlo:

Teclas se transmite por Canal 10 y las plataformas digitales de SRT Media:



Instagram @teclas.10



YouTube @teclas.10.

La señal de televisión abierta de Canal 10 también se puede ver vía streaming a través de cba24n.com.ar, YouTube Canal 10 Córdoba y el canal 30.1 de la Televisión Digital Abierta (TDA).

