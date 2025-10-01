“Temblor”: en Espacio Cirulaxia — ¿Qué pasa cuando el amor se derrumba?
Protagonizada por Gastón Mori y Rodo Ramos, esta obra se presenta en la sala Pasaje Pérez, 12, a las 21:30 h: en estas fechas: 18, 19, 25 y 26 de octubre.
Temblor, una obra de Rodo Ramos en Espacio Cirulaxia (Pasaje Pérez 12), se estrenó con singular éxito y reanuda funciones en las siguientes fechas: 18, 19, 25 y 26 de octubre a las 21:30. Reserva de entradas al 351 5945863.
Un terremoto arrasa, la casa se viene abajo y uno queda atrapado entre los escombros. Así es el amor cuando se termina: todo lo que parecía eterno se desploma en un segundo. ¿La salida de emergencia? Evacuar con dignidad o con uno o dos recuerdos: una risa, alguna foto que sobrevivió al derrumbe. ¿Y después? Después solo queda aprender a construir un amor antisísmico: con buenos cimientos, menos grietas y algunas ventanas que dejen entrar aire fresco. Porque si el amor tiembla… ¡que al menos no se nos caiga encima!
Si accedés al siguiente enlace, te lleva directamente a comprar con tarjeta o débito tus entradas.
https://www.antesala.com.ar/entrada/TEMBLOR-2861
Ficha técnica:
Actúan: Gastón Mori y Rodo Ramos.
Diseño lumínico: Facundo Domínguez. Diseño sonoro: Camilo Paz Daga. Diseño escenográfico: Gastón Mori y Rodo Ramos. Diseño gráfico: Billy Petrone. Fotografía: Agostina Rosso. Dramaturgia: Rodo Ramos.
Dirección: Julieta Daga y Laura Bringas.