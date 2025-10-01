"Temblor": estreno el 4 de octubre en Espacio Cirulaxia — ¿qué pasa cuando el amor se derrumba?
Protagonizada por Gastón Mori y Rodo Ramos, llega esta obra a la sala Pasaje Pérez 12 a las 21:30 h. Las funciones se reanudarán el 18, 19, 25 y 26 de octubre en el mismo lugar y a la misma hora.
El 4 de octubre estrena Temblor, una obra de Rodo Ramos, en Espacio Cirulaxia, Pasaje Pérez 12.
Las funciones se reanudarán el 18, 19, 25 y 26 de octubre a las 21:30. Reserva de entradas al
351 5945863.
Un terremoto arrasa, la casa se viene abajo y uno queda atrapado entre los escombros. Así es el amor cuando se termina: todo lo que parecía eterno se desploma en un segundo. ¿La salida de emergencia? Evacuar con dignidad o con uno o dos recuerdos: una risa, alguna foto que sobrevivió al derrumbe. ¿Y después? Después solo queda aprender a construir un amor antisísmico: con buenos cimientos, menos grietas y algunas que otras ventanas que dejen entrar aire fresco. Porque si el amor tiembla… ¡que al menos no se nos caiga encima!
Si accedés al siguiente link te lleva directamente a comprar con tarjeta o débito tus entradas.
https://www.antesala.com.ar/entrada/TEMBLOR-2861
Si no, podés pagarlas por transferencia.
Para confirmar tu lugar y agregarte a la lista necesitamos que realices la transferencia de tus entradas a la siguiente cuenta:
Cuenta a transferir:
Alias: Temblor.laobra
CVU: 0000003100055298267729
Nombre: Rodolfo Nicolás Ramos
Mercado Pago. El valor de las entradas es de $17.000 por persona.
Importante: Compartinos el comprobante de depósito acompañado por: tu nombre, tu apellido.
Ficha técnica:
Actúan: Gastón Mori y Rodo Ramos
Diseño lumínico: Facundo Domínguez. Diseño sonoro: Camilo Paz Daga. Diseño escenográfico: Gastón Mori y Rodo Ramos. Diseño gráfico: Billy Petrone. Fotografía: Agostina Rosso. Dramaturgia: Rodo Ramos.
Dirección: Julieta Daga y Laura Bringas