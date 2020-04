Mientras se prolonga la cuarentena, también se extiende el universo de propuestas culturales on line para disfrutar.

Esta noche, por ejemplo, sin costo y vía Youtube hay dos propuestas interesantes.

Disney on Broadway celebra 25 años de magia. Canciones inolvidables, escenas que nos son más que cotidianas y una puesta en escena de calidad indiscutida nos espera a pasos de la comodidad de nuestro sillón. El concierto de noviembre de 2019 Celebrating 25 Magical Years of Disney on Broadway, que estaba programado para el 13 de abril y que fue cancelado por problemas con el sindicato de la Federación Estadounidense de Músicos, ahora se transmitirá para recaudar fondos para el Fondo de Asistencia de Emergencia COVID-19 de Broadway Cares.

El show estará disponible en línea a las 19 haciendo click en este link.

Por otro lado, el espectáculo de teatro musical Por amor a Sandro también podrá verse online. Los cordobeses Natalia Cociuffo y Diego Hodara junto a un gran elenco recorrerán la vida y las canciones del gran artista de américa. Desde la visión de una de sus fanáticas, el espectáculo va desandando los capítulos de la vida de este ícono de la música.

El espectáculos de Daniel Dátola con la producción de Ariel Del Mastro podrá verse hoy a las 21.30 haciendo click en este link.