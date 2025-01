Esta semana, durante la conferencia de prensa de Sony en el Consumer Electronics Show (CES ®), el cocreador, escritor y productor ejecutivo Neil Druckmann anunció que la segunda temporada de la serie dramática original de HBO y ganadora del Emmy, “The Last of Us”, se estrenará en abril.



Esta temporada contará con siete episodios los cuales se podrán ver en Max y HBO y ya se puede ver un adelanto.



“Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”, adelanta el comunicado de difusión de HBO.





En el elenco estarán: Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo elenco previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O’Hara será estrella invitada.



“The Last of Us” está escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y también es producida ejecutivamente por Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells. Compañías productoras: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.