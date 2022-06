"Todas las Crónicas " de Clarice Lispector

Karina Fraccarolli, en su habitual comentario por Radio Universidad, comenta este libro que será valorado por los lectores.

Todas las crónicas es la reunion definitiva de la extensa producción de Clarice Lispector como cronista.

En el “Mes de Fondo de Cultura Económica”. Durante junio quienes compran libros de esta editorial tienen un descuento especial en Librería del Palacio. Ituzangó 882.

Escuchá el comentario de la editora y librera Karina Fraccarolli...

Sinopsis:

Se presentan por primera vez y en un único volumen las colaboraciones que escribió para el Jornal do Brasil, Última Hora, la revista Senhor y se incluyen 120 textos inéditos en formato de libro, además de aquellas crónicas publicadas en El descubrimiento del mundo y en Para no olvidar. La Clarice cronista, al igual que en la narrativa, es muchas veces el ama de casa que se enfrenta a los problemas domésticos, pero es también la mujer que semana a semana envía a la criada a entregar estos textos de los que pedía no se moviera una sola coma o que le fueran devueltos para después descubrir que son el germen con el que nacieron poemas como “El dolor” y “El niño” o los cuentos “Hacia allá voy” y “Los desastres de Sofia”. El “no estilo” de Lispector se advierte en las crónicas con temas como la relación madre-hijo, la búsqueda del yo, los devaneos del pensamiento y la transformación del hecho cotidiano en pura metafísica.