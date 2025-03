L Agencia Córdoba Cultura propone una semana con variada programación especialmente dedicada al mes de las mujeres, a través del ciclo Vamos Mujeres que comprende más de 78 actividades en 30 puntos de la provincia para explorar la narrativa de la mujer a través del arte: cine, letras, danza, teatro, fotografía etc.

Te invitamos a repasar con detenimiento la programación:

Martes 4

A las 17. Cine: Mr Blake, a sus órdenes (de Gilles Legardinier, Francia – Luxemburgo, 2023).Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275. Andrew Blake, un hombre de negocios británico cansado de un mundo en el que ya no encuentra su lugar, acepta el trabajo como mayordomo de una casa solariega en Francia para conservar los recuerdos de su difunta esposa francesa. Al desembarcar en la finca Beauvillier, donde nadie sabe quién es realmente, trata de buscar reposo para poner en orden sus pensamientos. Sin embargo, los encuentros y situaciones fuera de control lo llevarán en una dirección muy distinta. Repite a las 19 y el miércoles 5 a las 17 y 19 hs. .Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 21. Cine: Megalópolis (de Francis Ford Coppola, Estados Unidos, 2024) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275. Una fábula épica romana ambientada en una América moderna imaginada. La ciudad de Nueva Roma debe cambiar, lo que provoca un conflicto entre César Catilina, un genio artista que busca saltar hacia un futuro utópico e idealista, y su opositor, el alcalde Franklyn Cicero, que sigue comprometido con un statu quo regresivo, perpetuando la codicia, los intereses particulares y la guerra partidista. Dividida entre ellos está la socialité Julia Cicero, la hija del alcalde, cuyo amor por César ha dividido su lealtad, obligándola a descubrir lo que realmente cree que la humanidad merece. Repite el miércoles 5 a las 21. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

Miércoles 5

A las 16:30. Proyecto PintorA. Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa – Poeta Lugones 411. Acción performática de la artista Florencia Walter en el marco de su muestra “Ensayo de lo posible” que se expone en la sala 5 del Museo. “PintorA”, es una performance que se desarrolla en dos actos es un gesto de reparación, reivindicación y revalorización de mujeres artistas a través de la construcción activa de la historia del arte. Transcurrido el primer acto, Florencia Walter invita a agentes del campo cultural a que cuelguen en una pared del espacio, una obra de alguna artista mujer o disidencia de mediana edad o fallecida que no haya expuesto en el Museo Caraffa o que no haya tenido trascendencia en el circuito artístico formal. Esta selección de obras quedará en exhibición hasta finalizar la muestra de la artista Walter. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine Club del CCC en el Mes de la mujer: Atlántida (de Inés María Barrionuevo, Argentina, 20XX) Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401. En el marco del Ciclo “Mujeres directoras” se proyecta la coproducción Argentina-Francia. En el verano de 1987 en un pueblo de Córdoba, dos hermanas adolescentes, Elena y Lucía, están solas en casa. La menor está enyesada y molesta con fruición a su hermana mayor, que piensa en cómo salir de ese pueblo, para estudiar y para vivir de otra manera, más allá del chisme pequeño de club de pueblo, de la barra del pueblo, de las motitos y la pileta y de quién apretó con quién. También están los chicos que viven y trabajan en el campo, un médico joven, pero mucho mayor que Elena, una conexión entre Lucía y una amiga de su hermana, algunos conflictos por otros lados. Despertares sexuales, fastidios, identidades, búsquedas, encuentros, urgencias. Entrada libre y gratuita, hasta agotar la capacidad de sala.

A las 20:30. Ciclo Historias de mujeres por mujeres: “N°392, je suis Soy Camille Claudel”Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66Con dramaturgia y Codirección de Marxela Etchichury y Caita Barberán, esta obra teatral se recuerda y cuenta la historia de Camille Claudel, con nombre propio. Ella pasó los últimos 30 años de su vida encerrada en un manicomio, sin esculpir, sin ver gente amiga, más que 7 visitas de su hermano (cómplice de su encierro). Murió sola y su lápida la reconocía como “n392”. Pero ella es mucho más que este final… Inmensa artista, enorme escultora, logró plasmar en sus piezas movimientos y emoción como nadie. Una mujer que se hizo lugar en una sociedad y un arte hechos para las grandes barbas. Entrada general $13.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Jueves 6

A las 11. Teatro itinerante de verano: Aventuras cotidianas (de Cía. La kiwicha títeres, Eduardo López)Piedritas Blancas, Minas – Escuela Primaria Piedritas BlancasTeatro de Títeres / Primera Infancia / 35 minEs una varieté de títeres donde conviven varias historias cortas entrelazadas. Entre ellas “Las aventuras de don Manuel”, un simpático abuelo al que le encanta bailar y cuidar de sus árboles frutales en el monte, una versión libre de “Historia con flores” del gran titiritero argentino Gabriel Castilla. entre otras. La temática es la vida en la naturaleza y el cuidado de la misma con todo lo que esto implica. En esta varieté se utilizan diferentes técnicas dentro del mundo de los títeres y como valor agregado toda la realización plástica está hecha con materiales reciclados.

A las 16:30. Acción xilográfica en el mes de la mujer. Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa – Poeta Lugones 411. En el marco de la exposición Micorrizaciones / Exhibiciones que se expone en salas 8 y 9 del Museo, el artista Agustin Begueri realizará la impresión xilográfica de remeras y telas con la imágen de la matriz realizada para reivindicar la lucha por la igualdad de género. Se invita al público a llevar una remera da algodón de color claro para estampar dicha imagen. Destinado al público en general. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Encuentro con artistas: Habitar Aroma Caelum. Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511. En el marco de la exhibición Aroma Caelium de la artista visual María Buteler, se realiza un encuentro para entrar, recorrer, detenerse y dejarse llevar por la propuesta de esta instalación intermedial junto con la artista. ¿Pueden las imágenes dar cuenta de nuestras experiencias, de los afectos que abren los sentidos frente a la belleza de un paisaje natural, ante la presencia inmaterial de un aroma que reconocemos? Actividad libre y gratuita, sin inscripción previa.

A las 17. Cine: María Callas, en sus propias palabras (de Tom Volf, Francia, 2017). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275. Íntimo retrato de la vida y el trabajo de la cantante de ópera Maria Callas. Con testimonios de la propia Callas, Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Lauren, Pier Paolo Pasolini, John Fitzgerald Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor y otras personalidades que conocieron a la diva. Repite jueves 6 a las 21 y viernes 7, sábado 8 y domingo 9 a las 17 y 21 hs. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 19. Cine espacio INCAA: ¡Caigan las rosas blancas! (de Albertina Carri, Argentina, 2025). Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275. Violeta, una joven directora de cine que hizo, alguna vez, junto a un grupo de amigas una película porno, lésbica y gozosa, es contratada para hacer una porno mainstream. Sus ideas sobre los sistemas de géneros -cinematográficos y sexuados- no le permiten llevar adelante la filmación. Parte con sus amigas actrices desde Buenos Aires hacia la cálida São Paulo. Nada la satisface, hasta lanzarse a nado al océano atlántico y encontrar una isla dónde nuevas y antiguas historias la reciben a través de una extraña comunidad organizada alrededor de un territorio que se despliega delicioso y extravagante. Repite el viernes 7 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 20. Ciclo de charlas sobre Da Vinci: Puentes en el Tiempo: De Leonardo a la Arquitectura Contemporánea. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401. Este ciclo de charlas explora la influencia de Leonardo da Vinci en la arquitectura, el arte cinético, el paleoarte y las instalaciones mecánicas contemporáneas. A través de conversaciones con destacados artistas, arquitectos e ingenieros, se establecerán puentes entre las ideas de Leonardo y sus repercusiones en la creatividad actual. Se contará con tecnología de apoyo como proyectores y notebooks para enriquecer las presentaciones.Explora las conexiones entre las ideas arquitectónicas de Leonardo da Vinci y la arquitectura contemporánea, destacando la influencia de sus diseños en las obras de Jorge y Lucio Morini. Se analizará el proceso creativo desde la idea hasta la obra terminada, estableciendo paralelismos con las invenciones de Leonardo presentes en la muestra “Leonardo da Vinci – Futuros Presentes”. Entrada libre y gratuita

A las 20. Humor en clave de mujer: La risa que empodera. Mujeres y comedia como herramienta de cambio. Museo Histórico Provincial Marqués de Sobre Monte – Rosario de Sta. Fe 218. En el mes de la mujer, el Museo Histórico celebra el talento, la voz y la creatividad de las mujeres con un ciclo de stand up protagonizado por el grupo de artistas Humorosas. Bajo el título “Humor en clave de mujer”, todos los jueves del mes, el ciclo reunirá a algunas de las mejores comediantes locales que, con agudeza y picardía, ofrecerán monólogos que invitan a pensar, reír y conectar con el público. A través del humor, estas mujeres abordarán cuestiones sobre la igualdad de género, los desafíos diarios, lo absurdo de los roles tradicionales y la experiencia de ser mujer en el mundo contemporáneo. Artistas que se presentan: Luciana Eggel y Silvia “la tía” García. La entrada es libre y gratuita.

A las 20:30. Ciclo Historias de mujeres por mujeres: “Útero Bicorne”Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66. Dramaturgia y dirección de Brenda Sorbera. Viaje íntimo e introspectivo de Eliana: una mujer descubre haber nacido con una malformación congénita llamada Útero Bicorne. “Este órgano que en su normalidad es como una pera, en ella, es como un sombrero de arlequín, como un corazón: está partido al medio”. Metáfora profunda sobre cómo el ideal social y científico de perfección del cuerpo femenino y el mandato sobre las formas hegemónicas de la maternidad producen heridas irreparables. Entrada general $4.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

Viernes 7

A las 10. Inauguración de la muestra fotográfica “Trabajadoras rurales en Argentina” Auditorio “Geremias E. Doffo”, Municipalidad de Los Cisnes – Tierra del Fuego 71, Los Cisnes. Se inaugura la exposición con una serie de 11 fotografías de carácter documental que buscan visibilizar el rol laboral de la mujer en el ámbito rural, que fueron donadas por la arquitecta Adriana Palomo a la colección del Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. Las imágenes que componen la muestra son parte de una amplia investigación sobre el trabajo femenino en Argentina desde mediados del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX. La muestra surgió de una iniciativa desarrollada en octubre el año 2017, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrado el día 15 de ese mes, entre la Agencia Córdoba Cultura, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que buscaba evidenciar la participación de la mujer en la actividad agropecuaria y de qué manera su papel contribuyó al desarrollo económico del país. Desde el año 2018 la exposición ha recorrido varias localidades del interior de la provincia de Córdoba vinculadas al sector agropecuario, como Marcos Juárez, Malagueño, Villa María, Oncativo, entre otros; comenzando, en esta instancia, su itinerario para el 2025 en la localidad de Los Cisnes. La muestra podrá visitarse hasta el 19 de marzo, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Apertura muestra 8M – Movimientos del deseo: prácticas decoloniales. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55. La muestra reúne producciones de artistas de distintas regiones del país, cuyas obras exploran y recuperan experiencias y conocimientos de comunidades y territorios que resisten a los modelos dominantes de la modernidad colonial y el capitalismo global. “Sí hay”, de Candelaria Traverso (Instalación y documental audiovisual en colaboración con Lorenzo Lanfranco); “Orgullo y bizarría”, de Gabriel Alarcón (Instalación); “Des-cautiva”, de Lola Orge Benech (Pintura y collage de objetos); “Mutaciones de la Lengua”, del colectivo La lengua en la calle (Instalación); e “ Identidades disueltas”, de Constanza Cortez (Pintura mural). Marcelo Argüello bailará “Balada para mamá”, y Lucio Hernandez, “Despejar lo profundo”, alumnos del Seminario de Danza Clásica “Nora Irinova”, del Teatro del Libertador San Martín. La dirección está a cargo de la maestra Patricia Ferrer. La música estará a cargo del ensamble de cuerdas de la Orquesta Escuela Mediterranea, Cuarteto DalMonte compuesto por Benicio Fernández y Juana Ludueña ( en violín), Berenice Negrette ( viola) y Muriel Boasso (chelo). La entrada es libre y gratuita. Apto para todo el público

A las 20. Presentación del libro digital “El bosque ignorado ”Paseo del Buen Pastor – Capilla – Hipólito Yrigoyen 325. La editorial Bosquemadura presenta el libro digital “El bosque ignorado”. Esculturas de la artista pampeana Gabriela López. En el ebook resuena ese significativo bosque ignorado que constituyen los caldenales de la tierra natal de la escultora. A ese bosque se lo ve en la potencia del trazo dejado por las herramientas, en la suavidad de los gestos y posturas de las figuras, en los ensayos que con distintas perspectivas asignan nuevos sentidos a la vida y sin violencias impulsan a pensarnos en los paisajes de nuestra Córdoba, con sus bosques amenazados e incendiados. El libro digital relaciona conocedores del arte y las ciencias: una arqueóloga, otra bióloga, un antropólogo, una analista del discurso y, por último, una filósofa del arte son quienes construyen un conjunto de saberes acerca del caldén y en torno a las esculturas de Gabriela. Dialogarán Gabriela López, Soledad Boero, Bernarda Marconetto, Gabriela Bárcena, mujeres artistas e investigadoras. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Conciertos el Mes de la mujer: “Haciendo Magia” mujeres que trenzan arte. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401. En “Haciendo Magia” Verónica Basso, escritora; Laura Ninci, pianista; Cecilia Reynoso, cantante lírica; Silvia Nataloni, narradora; Estela Vazquez, artista plástica, combinan historias de amor y desamor que invitan a los espectadores a identificarse con los entornos, los aromas, la niñez, la vida, el hoy y el ayer. La música de películas, delicadamente seleccionada y maravillosamente interpretada en piano y voz, da marco a las narraciones, generando un clima de tierna calidez. Entrada general $8.000 venta online por autoentrada.com y desde una hora antes del evento en recepción del CCC.

A las 20. Mes de la Mujer: Mujeres del árbolT. eatro del Libertador San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365. La Banda Sinfónica de la Provincia estrena Mujeres del árbol, del compositor cordobés Nicolás Mazza, además ofrece In living color, de la compositora australiana Katahj Copley; Pilgrim concierto, de Thomas Doss (con Nicolás Ahumada como solista en Saxo), y The Creation of Faith, de Jodie Blackshaw. Dirección musical a cargo del maestro Pablo Almada. Entradas desde $2.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Ciclo Historias de mujeres por mujeres: “Flores Rojas” Revolicionarias 1815-1822 Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66Dramaturgia Mariana Caballero Said, codirecion: Micaela Franchino y Carolina Godoy. Docudrama ficcional basado en la vida de dos mujeres salteñas que fueron parte de la Revolución de mayo: Macacha Güemes y Cramen Puch de Güemes. La primera, estratega y “mano derecha” de su hermano. La segunda, esposa y madre. Sin ellas (y sin tantas otras mujeres invisibilizadas por la historia) la independencia nacional, ¿hubiese sido posible? ¿La revolución, no fue también de las mujeres?. Entrada general $13.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 21. Cine bajo las estrellas: Un gato en París (de Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol, Francia, 2010) Centro de Animaciòn Quirino Cristiani – Echeverria 232, Unquillo.

Dino es un gato que lleva una doble vida. De día vive con Zoé, la única hija de Jeanne, una comisaria de policía. De noche, en cambio, se pasea por los tejados de París con Nico, un avezado ladrón. Jeanne no puede más: no sólo tiene que perseguir al intrépido compañero de Dino, autor de varios robos de joyas, sino que además debe vigilar el Coloso de Nairobi, una gigantesca estatua codiciada por Víctor Costa, el culpable de la muerte de un policía, marido de Jeanne y padre de Zoé, encerrada desde entonces en un mutismo total. Los sucesos se precipitan la noche en que Zoé sorprende a Costa y su banda. Se inicia entonces una persecución hasta los tejados de la catedral de Nôtre-Dame. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia o mal clima.

Sábado 8

A las 10. Intervenciones a través del diálogo: charla a pie de obra con Jazmín Mancini y Constanza MorcilloMuseo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi – Av. Hipólito Yrigoyen 622Nueva edición de “Intervenciones a través del diálogo”, un ciclo de charlas que busca generar cruces discursivos en torno a los conceptos de género y memoria a partir de la fotografía en nuestro país, que permitan generar un espacio de reflexión crítica y abierta sobre su historicidad y sus prácticas actuales. En primera instancia, el museo propone para el 8 de marzo a las 10:00, en el marco del Día Internacional de la Mujer, una charla a pie de obra conjunta entre las fotógrafas Jazmín Mancini y Constanza Morcillo por sus muestras, “TRANSitando nuestros cuerpos”, de Mancini, una serie de retratos de personas trans que revela la belleza y los desafíos físicos que afronta esta comunidad en la construcción de la identidad de género, y “El cuerpo de la gorgona”, de Morcillo, un registro experimental que busca reflexionar acerca de las acciones correctivas sociales sobre las transgresiones de género y el rol femenino en la sociedad, exhibidas en las salas 1 y 3 respectivamente. Ambas muestras integran la exposición “Punto de inicio”, organizada por las agencias Córdoba Cultura y Córdoba Joven del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entrada libre y gratuita

A las 19. Cine: Sara Facio: haber estado ahí (de Cinthia Rajschmir, Argentina, 2023) Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275. A mediados de los 50’s, la joven Sara Facio descubrió que la fotografía es un arte, un modo de ver, un modo de pensar. Con la misma pasión y libertad, capturó desde acontecimientos históricos de repercusión mundial a detalles de la vida cotidiana en las ciudades, particularmente de su ciudad, Buenos Aires. Feminista, pionera en actividades reservadas a los varones, como es el fotoperiodismo, ilustró de manera dramática y representativa dos momentos esenciales de la historia política argentina: la llegada de Juan Domingo Perón a Ezeiza luego de 18 años de exilio, momento bautizado como “La masacre de Ezeiza“ y posteriormente la muerte del mandatario y su popular sepelio. Como nadie, pudo sintetizar toda la alegría y la tristeza de un pueblo vivida en menos de tres años. Entre otras muchas creaciones, Sara también realizó retratos de mujeres relevantes de distintos espacios de la cultura y de los grandes escritores del llamado boom latinoamericano de los años 60’, dándole un rostro a esas palabras. Mujer, fotógrafa, curadora y editora, Sara, siempre que quiso, “estuvo ahí”. Repite el domingo 9 a las 19. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $3.000, disponible en boletería.

A las 20. Comedia Cordobesa: “San Vicente Super Star”Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66. La Comedia Cordobesa presenta San Vicente Super Star. Esta obra teatral de Miguel Iriarte con dirección de Julieta Daga cuenta la historia de un barrio emblemático de la ciudad de Córdoba. Los personajes divertidos aunque controversiales para la época, dirigen al público por un camino de nostalgia e identidad local. Lidia es la esposa de Mario, que trabaja en el matadero; ella lo engaña con Tono, la promesa del barrio que juega bien al fútbol. Los amigos, las vecinas, el cura, la madre de Mario que vende achuras y “le va con el cuento” y un sin fin de personajes muestran un San Vicente que Miguel Iriarte conoció como la palma de su mano. La alegría y la tristeza, el humor cordobés y la tragedia describen al cordobés. La luna nueva presagia otro carnaval y, en esa penumbra, un nuevo femicidio acontece: el de Lidia, uno más, Ni Una Menos. La edad recomendada para disfrutar de la obra es a partir de 13 años. Repite el domingo 9 a las 20. Entrada general $4.000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería del teatro.

A las 20:30. Ciclo Historias de mujeres por mujeres: “Serafinas”Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66. Dramaturgia de Lourdes Flores y Dirección: Nelson Ansiporovich. La obra trata sobre los primeros sufragismos de principio de siglo y los comienzos de huelgas y manifestaciones por los derechos femeninos. A través de cuatro historias de vida de mujeres profesionales se recrean las primeras luchas femeninas en torno a los derechos y el mundo del trabajo. Se trata de un teatro documental basado en hechos reales. Entrada general $13.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

Domingo 9

A las 20. Porchetto mágico en el San MartínTeatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365. Recital de Raúl Porchetto acompañado por un ensamble de cuerdas. Entradas desde $16.500 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Ciclo Historias de mujeres por mujeres: “Magdalena; su propia voz”Teatro Real – Sala Azucena Carmona– San Jerónimo 66. Dramaturgia y Dirección: Victoria Centeno. María Magdalena se presenta. Nos trae su voz. Cuenta fragmentos de su vida y su propia versión de los hechos. En una atmósfera onírica, se reconstruye poéticamente la vida de una mujer que poco conocemos de ella, y que su impronta fue mucho mayor de lo que sabemos. ¿Quién fue realmente María Magdalena? Entrada general $13.000 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro

A las 21. Celebración por el mes de la mujer. Paseo del Buen Pastor – Hipólito Yrigoyen 325. El espacio cultural se convertirá en un escenario de celebración con lecturas de Claudia Huergo y la música de Sol Pereyra, Hilda Lizarazu, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, entre otros artistas, que se unirán a esta fiesta. Además, Marcelo Argüello bailará “Balada para mamá”, y Lucio Hernandez, “Despejar lo profundo”, alumnos del Seminario de Danza Clásica “Nora Irinova” del Teatro del Libertador San Martín, bajo la dirección de Patricia Ferrer, también serán parte del evento. Entrada libre y gratuita, apto para todo público.