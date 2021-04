Con Selena Gomez como presentadora y la actuación de Jennifer Lopez, Foo Fighters, Eddie Vedder, J. Balvin y H.E.R., entre otros, se realizará el próximo 8 de mayo el "Vax Live: The Concert to Reunite the World", un festival global por streaming para incentivar el uso de vacunas contra el coronavirus en la población y reclamar a los líderes mundiales una distribución igualitaria de las dosis.



La iniciativa de la organización Global Citizen, que el año pasado, al inicio de la pandemia también llevó a cabo un encuentro con primeras figuras para acompañar el aislamiento social, busca que los grupos económicos más importantes realicen donaciones para obtener dosis que permitan inocular a la totalidad de los trabajadores de la salud.



El concierto se grabará en el estadio SoFi, de Los Ángeles, y se emitirá simultáneamente por radios, cadenas televisivas y plataformas digitales.

"Es un honor para mí ser la anfitriona de 'Vax Live: The Concert to Reunite the World' (El concierto para reunir al mundo).

Este es un momento histórico para alentar a las personas de todo el mundo a tomar la vacuna cuando esté disponible para ellos, pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de la vacuna de manera equitativa y unir a las personas para una noche de música", expresó Selena Gomez a través de un comunicado que replica la edición estadounidense de la revista Billboard.

"Como comunidad global, estamos en una carrera contra el tiempo, y la clave para volver a estar juntos es la vacuna. Necesitamos generar confianza en las vacunas en los Estados Unidos y en todo el mundo, y alentar a las personas a que se vacunen lo más rápido posible", dijo el CEO y cofundador de Global Citizen, Hugh Evans.



En este sentido, añadió: "Hay una luz al final de este túnel, pero hacer que las vacunas lleguen a todos, en todas partes, independientemente de quiénes sean o de dónde sean; eso es clave para garantizar el fin de esta pandemia en todo el mundo. Todos debemos unirnos para volver en camino de erradicar la pobreza extrema".

El año pasado, el concierto "One World: Together at Home" recaudó más de 1,5 mil millones de dólares en subvenciones en efectivo para la lucha contra la pandemia. (Fuente: Télam)