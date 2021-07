Allá a los lejos quedaron los días en los que debíamos esperar por twitter para enterarnos de las novedades en el mundo de los cómics y las series. Hoy arranca la Comic Con en San Diego y con un gran nivel de producción virtual, todos estamos invitados para ser parte.

Desde el Canal de Youtube, se podrá seguir en vivo todo lo referido a este mega evento que revela trailers, confirma títulos de películas y continuidad de las series que son nuestras preferidas.

Para ser parte de esta aventura virtual, pero real, pueden hacer click aquí porque desde las 14 horas arranca la acción.

2PM: Dragon Ball Special Panel: Casi un sinónimo de Cómic y animé. La edición 2021 no puede empezar con un título más pertinente. Entre los invitados está Masako Nozawa (la voz original de Goku), Akio Iyoku (editor de Akira Toriyama) y una actuación del mismísimo Hironobu Kageyama.

3PM: Amazon Panel: Amazon Prime Video nos regala la participación de Hideaki Anno (Evangelion), y la especulación es poder ver el primer tráiler de Wheel of Time.

4PM: Netflix Geeked: Masters of the Universe Revelation: La esperadísima nueva serie de He-Man tendrá su espacio donde dicen presente Mark Hamill (Skeletor) y Sarah Michelle Gellar (Teela).

5PM: Batman: Fear State: Uno de los favoritos tiene mucho para informar, así que no pueden dejar de estar presentes en este panel que será un resúmen de noticias de Ciudad Gótica.

6PM: Star Wars The High Republic – We Are All the Republic! La Era de la Alta República es un período que se está explorando a lo largo de varias novelas y cómics. Con la presencia de Claudia Gray, Charles Soulé y más.

7PM: Batman The Long Halloween Part Two: Un panel sobre la película animada de Warner, con la presencia de Jensen Ackles (Bruce Wayne), Troy Baker (El Guasón), y Katee Sackhott (Poison Ivy).

8PM: Rick and Morty. Humor ácido para entendidos en el cierre de la jornada inaugural. Bien arriba como su inicio.