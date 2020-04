Las noticias en el universo de The Walking Dead no dejan de llegar, y mientras tratamos de lidiar con la decepción de saber que el final de la última temporada demorará un poco más de lo previsto, llegan algunas imágenes que renuevan nuestro interés.

'The Walking Dead: World Beyond' es el segundo spin-off de 'The Walking Dead' que tenía previsto su estreno el próximo 12 de abril. Por el Coronavirus se postergó el estreno, pero hoy AMC nos ofrece un adelanto protagonizado nada más y nada menos que por Rick Grimes.

La especulación decía que el mismo helicóptero que se llevó a este herido personaje a un destino desconocido es el mismo que apareció en el primer teaser de 'World Beyond' y este adelanto lo confirma.

Grimes se pregunta, como otros personajes quiénes sonlos miembros de esta Civic Republic Military.

¡Mirá!