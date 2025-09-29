En los últimos días, Buenos Aires amaneció empapelada con carteles en los que se leían los nombres Gustavo, Charly y Zeta, un gesto que no pasó desapercibido y que encendió los rumores sobre un posible regreso de la legendaria agrupación.





A esta movida callejera se suma la reactivación del sitio oficial de la banda, que volvió a la vida con un misterioso video de señal de transmisión, y un clip en redes sociales que mostraba a jóvenes ingresando a un estadio vistiendo remeras con el logo de Soda.

Para este lunes a las 17 horas, se espera un anuncio importante sobre la icónica banda de rock argentino. Ver este link

Mirá los videos enigmáticos que publicó la banda en sus redes sociales:

La periodista May Martorelli fue una de las primeras en advertir estas pistas y recordó que Zeta Bosio había deslizado en una entrevista con Rolling Stone que estaba trabajando en algo junto a Charly Alberti. Aunque no dio demasiados detalles, el bajista dejó en claro que se trata de un proyecto “al nivel que Soda merece”.



Las especulaciones no tardaron en crecer: ¿se tratará de una reedición especial, de un nuevo material inédito o incluso de una nueva gira?

Los rumores coinciden con una fecha muy especial para la banda: en noviembre se cumplen 40 años de “Nada Personal”, el segundo álbum de Soda que marcó un antes y un después en su carrera. Además, Martorelli recordó que existe un tema inédito, titulado “Dime Sebastián”, que nunca vio la luz y que podría formar parte de una posible sorpresa para los seguidores.

El vínculo entre Zeta y Charly se fortaleció en los últimos años gracias al espectáculo del Cirque du Soleil dedicado a la banda, y posteriormente con la exitosa gira “Gracias Totales”, que los reunió en los escenarios junto a destacados artistas como Chris Martin, Mon Laferte, Gustavo Santaolalla, Juanes y Julieta Venegas, entre muchos otros. Aquella propuesta fue la manera que ambos encontraron de homenajear a Gustavo Cerati tras su fallecimiento en 2014, logrando mantener viva la esencia de Soda Stereo.

Hoy, a más de cuatro décadas del inicio de su historia, el grupo sigue generando expectativa y movimiento en redes sociales, donde los fans se muestran atentos a cada nueva señal. Por ahora, nada está confirmado, pero todo parece indicar que la banda más influyente del rock en español está preparando algo grande.

¿Será la vuelta de Soda Stereo? La incógnita sigue abierta, pero la ilusión está más viva que nunca.