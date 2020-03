A raíz de la pandemia de Coronavirus, Ricky Martin posteó un video en el que intenta generar conciencia sobre la importancia de cumplir con la cuarentena.

En un video de poco más de tres minutos, el cantante aseguró: "La única manera en que tú pares un virus es con cuarentena, cuarentena severa, radical, porque este virus es radical, es severo no tiene compasión con nosotros".

También se refirió a quienes no la cumplen: "La única manera, la única protección es el aislamiento social, porque desafortunadamente la gente está en las calles, en las playas, en los bares, va a restaurantes y no me queda de otra de pensar que son brutos e ignorantes".

Ricky Martin mostró su pelo color rojo y según contó en el video fue a pedido de uno de sus hijos que aburrido en cuarentena tuvo la idea.

Martin se suma a muchos artistas que entre canciones, videos y posteos piden que el mundo se quede en su casa para evitar el avance del Coronavirus.