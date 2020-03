#YoMeQuedoEnCasa es tendencia en todas las redes sociales. Para minimizar el efecto del Coronavirus, la recomendación es minimizar la circulación de personas y por lo tanto, es mucho el tiempo que pasamos encerrados.

La buena noticia es que la vida con internet, es mucho más divertida. Las posibilidades se multiplican y podemos ver películas, serie, descargar libros, visitar museos de forma remota y entretenernos con los cientos de memes que aparecen alrededor del mundo.

Desde Los SRT le consultamos a diferentes personas y referentes locales para que eligieran una canción para pasar mejor la cuarentena. No son canciones que necesariamente les gusten en general, sino piezas musicales que levantan el ánimo, nos hacen reír o reflexionar.

Las compartimos y los invitamos a seguir la playlist en Spotify #YoMeQuedoEnCasaSRT

Rebeca Bortoletto abre la lista y seleccionó, sin dudar, Mentes Sospechosas de Elvis Presley.

El Flaco Pailos tomó la posta y nos sugiere Two Princes de Spin Doctor.

El comediante Camilo nos ofrece Lo que ha pasado anoche de la Mona Jiménez y nos asegura que es un "temaiken".

Carla Dogliani sube la apuesta y nos dice que Chiquitere de Chiquitere Band le carga todas las pilas.

Nardo Escanilla también elige representantes locales. Voy a volver de Los Caligaris es su elección.

El mago Willy, fiel a su condición de mago, se inclina por Llenos de Magia de La Vela Puerca.

Ximena Salkind baila con sus hijos mientras se queda en casa Thriller de Michael Jackson y nos invita a sumarno a aprender la coreografía.

Piñon Fijo se suma y mientras compone su propia canción sobre el fenómeno Covid19 nos ofrece Tiempos de Rubén Blades.

Fer Gazzano hace ingresar a esta lista al gran Charly García con el clásico Demoliendo Hoteles.

Martín Pampiglione propone con la canción Algo tiene de Natalie Pérez.

Marcela Palermo nos obliga a mover los cuerpos con Good as hell de Lizzo. La recomendación médica es intentar no ser sedentarios en cuarentena.

Hernán Ronco también hace su propuesta. Me gusta de Ciro y los Persas cierra momentáneamente la playlist que va sumando canciones todos los días.

Esta cuarentena ¡La pasamos bailando! ¿Nos siguen? #YoMeQuedoEnCasaSRT

Personalmente, agrego El mundo de Molotov. No es de pesimista, después de todo, El mundo se va acabar. No creo que ahora, pero en algún momento. Así que en tiempos de Coronavirus no es malo ponerse a reflexionar... "Si un día me haz de querer, te debes apresurar"...