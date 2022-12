Nos gustan las listas. No nos gusta tanto el orden de mérito en las listas. Pero entendemos que funciona para legitimar obras de arte que están allí, esperando ser espectadas.

Aclaramos que hacemos un listado con las series que estrenaron primera temporada en el 2022. Sabemos que series como Better call Saul, The Crown, Euphoria, Ozark, Primal, The good fight, In my skin, Barry, Hacks o The white lotus, entre tantas, han mantenido la excelencia este año, pero no las incluimos en el listado porque nos abocamos sólo a los estrenos de primera temporada o a las miniseries. Nos parece lo más justo para poder denominarlas revelaciones.

Aquí va la lista, tal vez coincidan con algunas, tal vez sientan que faltan otras. Es justamente lo más bello de las listas, que están allí para ser completadas.

Revelación 10

POR MANDATO DEL CIELO (UNDER THE BANNER HEAVEN) –FX por STAR+

Los siete episodios de la serie son un manifiesto apasionante sobre el poder de la Iglesia Mormona en los EEUU, pero por extensión, explica las dinámicas de todos los fundamentalismos religiosos y su velada codificación de los deseos humanos, e incluso la ideología política conveniente. Un tema que podría caer en la crítica burda pero que se presenta con un inteligente y profundo relato porque Dustin Lance Black, el creador de la serie y guionista de la adaptación del libro, perteneció a esa Iglesia. La serie cuenta con una excelente actuación de Andrew Garfield.

Revelación 9

WOO (UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA) –NETFLIX-

Tierna y luminosa serie surcoreana que en su primera temporada cuenta con 16 episodios, es una dramedia (mezcla de drama y comedia) centrada en una joven con trastorno del espectro autista que busca hacerse un lugar en el mundo profesional. Si bien el espectro autista es tan amplio como difícil de abordar, Woo (una abogada extraordinaria) da un gran paso, aunque no perfecto, en su visibilización, al mismo tiempo que desarrolla de manera elegante el drama judicial. Lo que la convierte en una de las producciones surcoreanas más singulares y atractivas del año, al mismo tiempo que su protagonista se convierte en una de las figuras más entrañables y amorosas de la pantalla.

Revelación 8

SOMEBODY SOMEWHERE (HBO MAX)

Somebody Somewhere es una historia de aceptación, la serie dibuja un emotivo retrato de un rincón de la Norteamérica profunda en la que hay un submundo queer y un grupo de personas que no encajan, pero que se encuentran cuando más se necesitan para formar ese vínculo tan especial y poderoso como es esa familia que se elige, que no es la misma con la que se nace. La primera temporada tiene siete capítulos, un número impar de capítulos no es algo muy común en estos tiempos; y termina como si no terminara, sin ningún fuego artificial, ni cliffhanger misterioso; y a pesar de esto, nos imaginamos que habrá segunda temporada, porque la serie a esa altura ya ha generado un vínculo emocional irrompible con sus espectadores.

Revelación 7

MINX (HBO MAX)

Sin duda alguna Minx es una de las comedias del año, fresca y muy divertida, que propone una liberación de la mirada y que finalmente dice muchas cosas importantes, con humor. Una serie que se atreve a mostrar decenas de penes en primer plano y sale airosa del desafío. Cada uno de sus diez episodios de media hora pasa “volando” y nos deja con una sonrisa de oreja a oreja. Nos queda el deseo profundo de que haya una segunda temporada.

Revelación 6

IRMA VEP (HBO MAX)

Irma Vep se hace preguntas sobre la textura de la realidad cinematográfica. Eso la hace brillante, inteligente y en lo formal, impecable. También, un recorrido esencial acerca de por qué el cine es una expresión del mundo. Lo conseguido en 'Irma Vep', en efecto, es un pequeño milagro, es sensual, lenta y profunda y necesita de un paladar fino para poder ser saboreada.

Revelación 5

HEARTSTOPPER (NETFLIX)

Heartstopper es una historia universal, la del primer amor, y está marcada por obstáculos similares: si el otrx sentirá lo mismo, si la popularidad o las amistades pueden afectar la dinámica que tienen en la intimidad, si la magia se puede romper tras el primer beso. Además de los personajes y la trama, que trata las historias de adolescentes LGBTQIA+ con franqueza y delicadeza, el ritmo de la serie también es perfecto. Con ocho episodios de media hora, prácticamente pasa volando. La historia de cada personaje, cada relación está perfectamente arqueada a lo largo de la temporada, al tiempo que deja mucho espacio para el crecimiento y la exploración en una posible temporada 2. Eso es una rareza en cualquier medio, y es asombrosamente impresionante que Alice Oseman haya hecho que funcione tan bien.

Revelación 4

ANDOR (DISNEY +)

Andor es visualmente impresionante, políticamente intrigante, y está anclada en la férrea interpretación de Diego Luna como Cassian Andor y de un grupo de actrices y actores secundarios de alto nivel.

La serie es un spinoff de una de las películas más queridas de Star Wars de la era Disney: Rogue One.

Tony Gilroy (el creador de las sagas de Jason Bourne) escogió la historia de un renegado, expatriado de su planeta de origen, para contar algo más. Para profundizar en esos habitantes anónimos (e incluso miembros del Imperio) que comienzan a comprender el peligro de un régimen totalitario.

Andor es pura aventura y acción. Y tiene varios guiños al mejor cine de ciencia ficción.

Revelación 3

PACHINKO (APPLE TV)

En Pachinko todo es bello, desde sus créditos iniciales que alternan imágenes que simulan fotos de archivo con sus protagonistas bailando en el local de juegos sobre una coloratura estridente, a sus impresionantes planos aéreos en los que contrasta la ruralidad de principios de siglo con el urbanismo y la modernidad de finales de esa época. Es una potente serie sobre los orígenes, sobre el desarraigo, sobre las diferentes formas de poder, sobre la opresión violenta (la ocupación de Corea) pero también simbólica (las corporaciones y el capitalismo). Sobre cómo los obstáculos a los que se enfrentan personas de muy diferentes generaciones se repiten cíclicamente. Y fundamentalmente sobre cómo el consuelo a veces puede venir de lo más simple: un almuerzo, una charla, una mirada o un abrazo.

Revelación 2

THE BEAR (FX, por STAR+)

The Bear es una pequeña joya de la televisión. El caos de su arranque refleja la adrenalina que se siente en un restaurante pequeño de Chicago. La ansiedad y el estrés que experimentan los personajes se trasladan al espectador, mientras que a fuego lento se cocinan los vínculos entre ellos. El protagonista atraviesa un duelo a lo largo de 8 episodios. Ese ritmo enajenado que luce toda la serie llega a su punto álgido en un séptimo capítulo que incluye un virtuoso plano secuencia de 17 minutos con la cámara acompañando a los diferentes personajes. Finalmente nos conmoverá. Protagonizada por un hipnótico Jeremy Allen White.

Revelación 1

SEVERANCE (APPLE TV)

Severance tiene misterio, comedia, terror, drama y ciencia ficción. Es una gran metáfora del horror que implica trabajar en entornos laborales tóxicos que pretenden aislar a lxs trabajadores y meterlos en burbujas; paleando sus respuestas al estrés, el cansancio y el aburrimiento con dinámicas de grupo y terapias que dan más miedo que el trabajo en sí. De ahí que sea tan relevante el aspecto visual de la serie, que se recrea en las simetrías y en una dirección artística medida con escuadra. La serie también nos plantea una sociedad donde las personas están solas, muy solas, y por eso se someten a procedimientos en donde lo que está en juego es la memoria. En una sociedad donde no existe la memoria es muy difícil que exista la democracia. El guion es una maquinaria perfecta. Los giros nunca son forzados. Se toma su tiempo en los primeros capítulos y luego acelera hacia un climax final increíble que deja servida la posibilidad de más temporadas.