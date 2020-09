Cada 11 de septiembre, se celebra el Día del Maestro en nuestro país y todo Latinoamérica.

En homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Fue político, filósofo, pedagogo, escritor, docente, periodista, estadista y militar argentino; gobernador de San Juan y presidente de la Nación Argentina.

La educación para todas las personas es vital, necesaria y se desarrolla desde el momento en que nacemos. Nuestro agradecimiento y saludos a los maestros en su día especialmente en estos momentos en que deben multiplicar esfuerzos para llevar adelante su tarea.

Manuel Bernabé Mujica Láinez nació en Buenos Aires el 11 de septiembre de 1910 y murió en La Cumbre, Córdoba el 21 de abril de 1984, fue un escritor, crítico de arte y periodista argentino. Era conocido en el ambiente literario porteño con el sobrenombre «Manucho».

Es reconocido por su ciclo de novelas históricas denominada "La Saga Porteña" conformada por Los ídolos (1953), La casa (1954), Los viajeros (1955) e Invitados en El Paraíso (1957), además de su ciclo de novelas históricas-fantásticas constituidas por Bomarzo (1962), El unicornio (1965) y El laberinto (1974). Es célebre por sus dos primeros libros de cuentos reunidos en Aquí vivieron (1949) y Misteriosa Buenos Aires (1950). Su novela El laberinto (1974) es considerada como una de las últimas novelas pertenecientes al realismo mágico en el continente.

El 11 de septiembre de 2001 se produjo uno de los atentados más recordados de la historia, cuando terroristas de Al-Qaeda secuestran cuatro aviones estadounidenses. Dos de ellos impactaron contra las Torres Gemelas, provocando su derrumbe, mientras que el tercero se estrelló contra el Pentágono. El cuarto fue desviado por los propios pasajeros.

Informe realizado el año pasado...

Cumple 76 años. El 11 de Septiembre de 1944 nace Roberto Andrés Rimoldi Fraga, en Hurlingham, Provincia de Buenos Aires. Cantor, recitador, autor, músico y compositor

Protagonizo la película "Argentino hasta la muerte" en 1971, dirigida por Fernando Ayala.

Obras: A la carga federales (con Pablo Trullenque) - A los infernales - Amante y amado - Argentina en paz - Argentino hasta la muerte (con Pablo Raúl Trullenque) - Así eran los gauchos, entre otras.

En esta pandemia el cantautor creó "Si yo me cuido, te cuido", una pieza musical inspirada en el confinamiento ante la pandemia. "Es un homenaje a todos los que arriesgan su vida para cuidarnos", explicó.

También se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios.

Interesante aplicación de la Cruz Roja para aprender a realizar Primeros Auxilios.

1962: en Londres (Reino Unido), la banda británica de rock The Beatles terminan de grabar su primer sencillo Love Me Do.

1981: el Museo de Arte Moderno de Nueva York entrega a España el Guernica, el más célebre de los cuadros de Picasso, pintado en 1937.

Salvador Guillermo Allende Gossens nació en Santiago el​ 26 de junio de 1908 y murió el 11 de septiembre de 1973, fue un médico cirujano y político socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte.

1999: la tenista Serena Williams, a 2 semanas de su cumpleaños 18, gana su primer torneo del Grand Slam, el US Open, siendo la primera mujer afroamericana en ganar un Grand Slam desde Althea Gibson en 1958.

Cumple 80 años: Brian Russell De Palma nació en Newark, Nueva Jersey el 11 de septiembre de 1940) es un director de cine y guionista estadounidense. Algunas de sus películas: Los intocables, Misión Imposible(1996), Doble de cuerpo, Carlitos´s way, Misión a Marte, Mujer Fatal, Caracortada, Carrie, etc.

Buen análisis de su obra...

Salvador Sammaritano nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1930 y falleció el 11 de septiembre de 2008, fue un crítico de cine argentino, considerado como un ícono de la crítica cinematográfica de nuestro país.Fue secretario de redacción de la revista Tiempo de Cine, una publicación que apareció ente 1960 y 1968 que se inspiró en revistas europeas como Sight and Sound. Fue asesor del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA en la gestión de Manuel Antín en 1983-1989 entre muchas otras actividades. Un recuerdo de su estilo...

Que tengas un buen día.