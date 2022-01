En 1822 el Cabildo de Córdoba creaba el cargo de Juez de Quintas, cuya jurisdicción se extendía desde el arroyo de La Cañada hasta el bajo de la Quinta Santa Ana, designando para esa función a Juan Antonio de Arellano.(Fuente: Esteban Dómina)

///////////////////////////////7

Cumple 76 años Mirta Busnelli nacida en Buenos Aires el 13 de enero de 1946, es una actriz de teatro, cine y televisión de gran trayectoria y reconocimiento. Considerada una de las artistas más polifacéticas de su generación y con más de cuarenta años de carrera, es una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Ganó innumerables premios a lo largo de su trayectoria.

El 13 de enero de 1969, la banda británica The Beatles editaba "Yellow submarine", el undécimo trabajo del grupo.

Cumple 65 años. En 1957 nace Daniel Scioli. Saltó a la fama como motonauta. Ganó varios títulos y siguió su carrera deportiva pese al accidente de 1989 en el río Paraná en el que perdió el brazo derecho. Ya retirado, se dedicó a la política: hoy es embajador en Brasil.

En 2006 un grupo de cuatro ladrones entra a robar en la sucursal Acassuso del Banco Río. Toman rehenes mientras la policía rodea el lugar y negocia con ellos. Al final del día, después de siete horas dentro del banco, se fugan por un boquete que habían hecho meses antes y se escapan por un túnel con salida al Río de la Plata, con el contenido de infinidad de cajas de seguridad. Es un atraco sin precedentes por su logística y se lo conoce como “el robo del siglo”. Nunca se supo con exactitud cuánto se robaron, aunque la cifra es millonaria. Los ladrones fueron atrapados pero ya están en libertad. Su historia inspiró una película con Diego Peretti como Fernando Araujo, cerebro del golpe; y Guillermo Francella en la piel de Mario Vitette Sellanes, quien dentro del banco hizo la pantomima de la negociación con la policía mientras vaciaban las cajas.

En 2012, El crucero de pasajeros Costa Concordia se hunde en la costa de Italia debido a la negligencia e irresponsabilidad del capitán Francesco Schettino. Fueron 32 las muertes confirmadas.

En 2017 muere Horacio Guarany. Uno de los más populares artistas del folklore argentino, tenía 91 años y había nacido como Eraclio Catalín Rodríguez en Las Garzas, provincia de Santa Fe. Adhirió al Partido Comunista y debió exiliarse por las amenaza de muerte de la Triple A en 1974. La dictadura militar que sobrevendría censuró todos sus discos. Con la vuelta de la democracia volvió al país y mantuvo vigencia hasta su muerte.

Hoy 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la lucha contra la depresión y es importante que hablemos de esta enfermedad, porque es la principal causa de discapacidad en el mundo, pero además, en situaciones de emergencia humanitaria, una de cada cinco personas puede sufrir de depresión y ansiedad.

Video alusivo realizado en México...

Orlando Jonathan Blanchard Bloom nació en Canterbury, Ken el 13 de enero de 1977, conocido habitualmente como Orlando Bloom, es un actor británico. Su salto a la fama se produjo con dos papeles protagonistas en grandes producciones: en 2001 el del príncipe elfo Legolas en El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, primera película de la trilogía basada en la novela de J. R. R. Tolkien;​ y en 2003 el del herrero Will Turner en Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl.

A partir de entonces trabajó intensamente en películas y series. Se espera para este año el estreno de Piratas del Caribe 6 en la que es protagonista.

Vemos el avance...

En 1941 en Zurich muere James Joyce. Nacido en Dublín en 1882, publicó los cuentos de Dublineses y la novela Retrato del artista adolescente antes de abocarse a la obra que sacudió la literatura del siglo XX: Ulises. Publicada en París, la novela comprime de manera alegórica la acción de La Odisea de Homero, con su acción trasladada a un solo día en la capital irlandesa, y con cada capítulo escrito con una técnica diferente. El libro acaparó polémicas desde entonces. Joyce llegó a publicar la complejísima novela Finnegans Wake dos años antes de su muerte.

Que tengas buen día.