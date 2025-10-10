El Festival Internacional de Teatro (FIT) Córdoba Mercosur llega a sus últimas jornadas luego de una intensa semana en la que los escenarios de la ciudad se llenaron de arte, movimiento y emoción.Este sábado 11 y domingo 12 de octubre, el festival despide su 15ª edición con una cartelera que reúne destacados elencos locales, nacionales e internacionales, reafirmando el espíritu diverso y plural que lo caracteriza.

Durante estos nueve días, el FIT convirtió a Córdoba en el epicentro del teatro regional, con propuestas que atravesaron distintos géneros, formatos y lenguajes escénicos, acercando al público experiencias únicas y memorables.Las funciones de este fin de semana coronan una edición que celebró el encuentro entre artistas y espectadores, consolidando al festival como una de las citas culturales más importantes del país.Consultá la grilla completa de actividades y horarios que se encuentra disponible para descarga AQUÍ

Destacamos:

Sábado 11

19:00 – DESENCAJADASS.C.I Marakatu y SantuanimeArgentina / Córdoba, ATP / 40min ESPACIO COMUNITARIO VILLA RÍE – ANISACATE

19:00 – UTERO BICORNEComedia CordobesaArgentina / Córdoba,+16 / 60 min TEATRO REAL – AZUCENA CARMONA

19:00 – EL NIÑO DEL PLOMOLa Nativa TeatroChile + 12 / 60min TEATRO MUNICIPAL COMEDIA

20:00 – TEJEDORAS DE ABISMOSHongaresa TeatroEspaña, ATP / 80min CINE TEATRO ENRIQUE MUIÑO – CAPILLA DEL MONTE

20:00 – LA VIDA ES SUEÑOComedia CordobesaArgentina / Córdoba, +13 / 90 min TEATRO DEL LIBERTADOR

20:00 y 22:00 – SHE SPEAKS AND WHATEVER Tumanishvili Theater – Ignacio TamagnoGeorgia / Córdoba,+12 / 80min LA PARISINA – CÓRDOBA ANTE

20:00 – ANTE Teatro CaseroArgentina / Río Negro, +16 / 55min ESPACIO BLICK EL BROTE

21:00 – EL BROTECía CriollaArgentina / Buenos Aires, + 16 / 90min TEATRO REAL – SALA CARLOS GIMÉNEZ

21:00 – VUELA ALTOColectivo CTMChile,+ 12 / 50min SINDICATO DE MARAVILLAS

21:00 – ReInA EN EL GONDOEl GiroArgentina / Buenos Aires + 16 / 60min CAÑITO CULTURAL – ALTA GRACIA21:00 – FLORES ROJAS (CICLO: HISTORIA DE MUJERES POR MUJERES)Elenco Concertado Flores RojasArgentina / Córdoba +12 / 50min LA COLOMBINA – MENDIOLAZA

21:00 – LOS MONSTRUOS VAN DEBAJO DE LA CAMAElenco ConcertadoArgentina / Córdoba +18 / 65min LA NOGALERA – VILLA GIARDINO

21:00 – VALGA LA REDUNDANCIA: MANSO DESCONCIERTOCompañía TeastralArgentina / Entre Ríos ATP / 50min C.C MUNICIPAL PUGLIE – LAGUNA LARGA

21:00 – TELESCOPIO CHINO, UN SECRETO PATAGÓNICOCajamarca TeatroArgentina / Mendoza, ATP / 50min TEATRILLO ADOLFO COMETTO SAN FRANCISCO

22:00 – MARATÓN DE NUEVA YORKEl Hormiguero TeatroColombia + 12 / 65min ESPACIO CIRULAXIA

Domingo 12

18:00 – DESENCAJADASS.C.I Marakatu y SantuanimeArgentina / Córdoba, ATP / 40min ORILLEROS DE LA CAÑADA TEATRO COMUNITARIO

19:00 – LA MUDANZA (N.O.A.I)Elenco concertadoArgentina / Córdoba, +12 / 120min SINDICATO DE MARAVILLAS

19:00 – LA ERRANTE: UNA MADRE CORAJEComedia Cordobesa / Coproducción con IICItalia / Córdoba, +12 / 60 min TEATRO REAL – AZUCENA CARMONA

20:00 – MUERDEElenco ConcertadoArgentina / Buenos Aires, +16 / 55 min TEATRO DE LA REFORMA

20:00 y 22:00 – SHE SPEAKS AND WHATEVERTumanishvili Theater – Ignacio TamagnoGeorgia / Córdoba +12 / 80min LA PARISINA – CÓRDOBA

20:00 – ANTE Teatro CaseroArgentina / Río Negro +16 / 55min ESPACIO BLICK

20:00 – BICHO LIVE SETLa Termostática, Cia. Dominguera de circoArgentina / Córdoba, ATP / 45min PATIO DE LA PIRINCHA – COSQUIN

21:00 – TEJEDORAS DE ABISMOSHongaresaTeatro España ATP / 80min TEATRO ESPAÑOL – VILLA DOLORES

21:00 – DE FRENTE MAR. O LA JUGOSA VALENTÍA DE LOS CETÁCEOSElenco ConcertadoArgentina / Córdoba + 16 / 55 min TEATRO ALMA ENCANTADA – COSQUÍN

22:00 – MARATÓN DE NUEVA YORKEl Hormiguero TeatroColombia + 12 / 65min ESPACIO CIRULAXIA

Las entradas para el 15º Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur se encuentran a la venta. El valor general es de $6.000, con la promoción FIT 2 x $10.000. Se pueden adquirir en las boleterías de los espacios o de manera online a través de Autoentrada.Además, algunas funciones especiales se ofrecerán con entrada a la gorra.