15.ª edición del FIT Córdoba Mercosur: qué ver este sábado y domingo en la cartelera final
Programación completa de todo lo que se podrá ver en el cierre de la gran fiesta de la escena internacional
El Festival Internacional de Teatro (FIT) Córdoba Mercosur llega a sus últimas jornadas luego de una intensa semana en la que los escenarios de la ciudad se llenaron de arte, movimiento y emoción.Este sábado 11 y domingo 12 de octubre, el festival despide su 15ª edición con una cartelera que reúne destacados elencos locales, nacionales e internacionales, reafirmando el espíritu diverso y plural que lo caracteriza.
Durante estos nueve días, el FIT convirtió a Córdoba en el epicentro del teatro regional, con propuestas que atravesaron distintos géneros, formatos y lenguajes escénicos, acercando al público experiencias únicas y memorables.Las funciones de este fin de semana coronan una edición que celebró el encuentro entre artistas y espectadores, consolidando al festival como una de las citas culturales más importantes del país.Consultá la grilla completa de actividades y horarios que se encuentra disponible para descarga AQUÍ
Destacamos:
Sábado 11
19:00 – DESENCAJADASS.C.I Marakatu y SantuanimeArgentina / Córdoba, ATP / 40min ESPACIO COMUNITARIO VILLA RÍE – ANISACATE
19:00 – UTERO BICORNEComedia CordobesaArgentina / Córdoba,+16 / 60 min TEATRO REAL – AZUCENA CARMONA
19:00 – EL NIÑO DEL PLOMOLa Nativa TeatroChile + 12 / 60min TEATRO MUNICIPAL COMEDIA
20:00 – TEJEDORAS DE ABISMOSHongaresa TeatroEspaña, ATP / 80min CINE TEATRO ENRIQUE MUIÑO – CAPILLA DEL MONTE
20:00 – LA VIDA ES SUEÑOComedia CordobesaArgentina / Córdoba, +13 / 90 min TEATRO DEL LIBERTADOR
20:00 y 22:00 – SHE SPEAKS AND WHATEVER Tumanishvili Theater – Ignacio TamagnoGeorgia / Córdoba,+12 / 80min LA PARISINA – CÓRDOBA ANTE
20:00 – ANTE Teatro CaseroArgentina / Río Negro, +16 / 55min ESPACIO BLICK EL BROTE
21:00 – EL BROTECía CriollaArgentina / Buenos Aires, + 16 / 90min TEATRO REAL – SALA CARLOS GIMÉNEZ
21:00 – VUELA ALTOColectivo CTMChile,+ 12 / 50min SINDICATO DE MARAVILLAS
21:00 – ReInA EN EL GONDOEl GiroArgentina / Buenos Aires + 16 / 60min CAÑITO CULTURAL – ALTA GRACIA21:00 – FLORES ROJAS (CICLO: HISTORIA DE MUJERES POR MUJERES)Elenco Concertado Flores RojasArgentina / Córdoba +12 / 50min LA COLOMBINA – MENDIOLAZA
21:00 – LOS MONSTRUOS VAN DEBAJO DE LA CAMAElenco ConcertadoArgentina / Córdoba +18 / 65min LA NOGALERA – VILLA GIARDINO
21:00 – VALGA LA REDUNDANCIA: MANSO DESCONCIERTOCompañía TeastralArgentina / Entre Ríos ATP / 50min C.C MUNICIPAL PUGLIE – LAGUNA LARGA
21:00 – TELESCOPIO CHINO, UN SECRETO PATAGÓNICOCajamarca TeatroArgentina / Mendoza, ATP / 50min TEATRILLO ADOLFO COMETTO SAN FRANCISCO
22:00 – MARATÓN DE NUEVA YORKEl Hormiguero TeatroColombia + 12 / 65min ESPACIO CIRULAXIA
Domingo 12
18:00 – DESENCAJADASS.C.I Marakatu y SantuanimeArgentina / Córdoba, ATP / 40min ORILLEROS DE LA CAÑADA TEATRO COMUNITARIO
19:00 – LA MUDANZA (N.O.A.I)Elenco concertadoArgentina / Córdoba, +12 / 120min SINDICATO DE MARAVILLAS
19:00 – LA ERRANTE: UNA MADRE CORAJEComedia Cordobesa / Coproducción con IICItalia / Córdoba, +12 / 60 min TEATRO REAL – AZUCENA CARMONA
20:00 – MUERDEElenco ConcertadoArgentina / Buenos Aires, +16 / 55 min TEATRO DE LA REFORMA
20:00 y 22:00 – SHE SPEAKS AND WHATEVERTumanishvili Theater – Ignacio TamagnoGeorgia / Córdoba +12 / 80min LA PARISINA – CÓRDOBA
20:00 – ANTE Teatro CaseroArgentina / Río Negro +16 / 55min ESPACIO BLICK
20:00 – BICHO LIVE SETLa Termostática, Cia. Dominguera de circoArgentina / Córdoba, ATP / 45min PATIO DE LA PIRINCHA – COSQUIN
21:00 – TEJEDORAS DE ABISMOSHongaresaTeatro España ATP / 80min TEATRO ESPAÑOL – VILLA DOLORES
21:00 – DE FRENTE MAR. O LA JUGOSA VALENTÍA DE LOS CETÁCEOSElenco ConcertadoArgentina / Córdoba + 16 / 55 min TEATRO ALMA ENCANTADA – COSQUÍN
22:00 – MARATÓN DE NUEVA YORKEl Hormiguero TeatroColombia + 12 / 65min ESPACIO CIRULAXIA
Las entradas para el 15º Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur se encuentran a la venta. El valor general es de $6.000, con la promoción FIT 2 x $10.000. Se pueden adquirir en las boleterías de los espacios o de manera online a través de Autoentrada.Además, algunas funciones especiales se ofrecerán con entrada a la gorra.