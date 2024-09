Los fanáticos de Los Piojos recibieron con euforia la noticia de su regreso a los escenarios tras 15 años de ausencia. Sin embargo, la alegría se vio opacada por una inesperada controversia interna. Micky Rodríguez, el bajista fundador, sorprendió a todos al anunciar que no será parte del esperado reencuentro de la banda.

Este lunes Rodríguez, difundió un extenso comunicado en su red social Instagram: "Soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión. Ninguna. Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados. Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco. Yo no me lo merezco ni nadie se lo merece. Hoy no puedo decir mucho más pero ya habrá tiempo. Cuando este dolor pase, cuando me reponga voy a contarles toda mi historia del porqué de esta decisión. TODA. Después cada uno sacara sus conclusiones, ya que como siempre habrá muchas historias que escuchar".



Apenas dos horas después de su declaración, la banda emitió un comunicado oficial a través de Instagram, celebrando el reencuentro y la respuesta entusiasta de sus seguidores. “¡15 años después, volvemos a encontrarnos!”, expresaron, invitando a los piojosos de siempre, y a las nuevas generaciones, a vivir nuevamente el Ritual Piojoso.



El regreso promete ser histórico, aunque con algunos de los miembros originales fuera de escena. La incertidumbre persiste entre los fanáticos que se preguntan qué pasará en los próximos meses.

Sobre los integrantes que estarán en la banda, comunicaron: “Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky, y el Chango. Más Juan Abalos (quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda). Tavo estará presente, no solo en la música y nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara”.

Sobre el bajista, aseguraron: “Mickie vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando. En el Staff estarán quienes históricamente trabajaron con nosotros, desde Pocho como Manager hasta los amigos que crecieron asistiendo a la banda o haciendo sonido, puesta, luces, etc. Ya queremos meternos en una sala y volver a sentir los temas sonando en manos y voz de quienes los tocaron por primera vez".

Mirá el mensaje completo que publicó Los Piojos en su cuenta oficial de Instagram: