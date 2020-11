El 15 de Noviembre de 1573 fue fundada la Ciudad de Santa Fe por Juan de Garay junto a un grupo de criollos ("mancebos de la tierra") llegados desde Asunción, cerca de la zona que hoy ocupa la localidad de Cayastá en las barrancas del Rio Quiloazas (actualmente Rio San Javier). En una ceremonia solemne plantó un rollo (símbolo de autoridad del rey), de allí la ordenó en un plano de cuadrículas, que sirvió de padrón para adjudicar a los vecinos sus solares convertidos en terrenos de un cuarto de manzana para edificar sus casas.

Un paseo con este cronista especial

¿Valió la pena venir a SANTA FE? ARGENTINA 🇦🇷 | #SinpuntoViaje

Día Mundial sin Alcohol

Dato a tener en cuenta: En una población de 12 a 65 años, el 81% de las personas tomaron alguna bebida alcohólica en su vida y unas 2.299.598 personas comenzaron a beber en el último año, de las cuales unas 320.000 son preadolescentes y adolescentes.

Consejo Publicitario Argentino - Chicos Sin Alcohol

El 15 de Noviembre de 1886 nace Baldomero Fernández Moreno, en el barrio de San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Poeta y médico rural.

La crítica literaria ha destacado el hallazgo por parte de Fernández Moreno de un camino auténtico y propio dentro de la poesía argentina, con una inflexión singular y espontánea.

Su obra más recordada: "Setenta balcones y ninguna flor", fue musicalizada en distintas versiones por artistas musicales de la talla de Miguel Cantilo, Alberto Favero, Astor Piazzolla y Armando Otero. Falleció en junio de 1950.

La interpretación de Nacha Guevara compensa la imagen deficiente...

02 - 70 BALCONES Y NINGUNA FLOR

15 de Noviembre de 2003 fallece Antonio Tormo en Ciudad de Buenos Aires. Cantante, músico poeta y compositor de origen mendocino. Muere a los 90 años.

Sus canciones llegaron a las masas y lo transformaron en un fenómeno popular.

Integro la Tropilla de Huachi Pampa, en 1937, cuyo director era el sanjuanino Buenaventura Luna y junto a Diego Canale, Remberto Narváez, José Samuel Báez, El Zarco Alejo (José Castorina) y Eduardo Falú.

Obras: Amémonos (con Manuel María Flores) - Cantar de arrieros (con Buenaventura Luna y Diego Canale) - Dos que se aman, entre otras.

ANTONIO TORMO (Su Historia) - El Clavijero

En 2017 fallece Luis Bacalov, pianista, director de orquesta y compositor italiano nacido en Argentina en 1933; compuso la banda sonora de las películas El cartero (Oscar 1996); Django sin cadenas; La muerte de un presidente; El oro de los Bravados; His name is King y Gran duelo al amanecer.

Me gusta recordar su presentación en el CCK en 2015 interpretando El choclo entre otros temas...

Experiencia Martha Argerich: El choclo - Luis Bacalov | La Ballena Azul

El 15 de noviembre de 2017, se produjo el último contacto del submarino ARA San Juan. Habrá actos recordatorios, más detalles aquí

Vemos una nota realizada en el aniversario de la partida del submarino...

Submarino ARA San Juan. Conmemoración 3 años de la última zarpada de Mar del Plata en Mejor de Noche

Margaret Mead nació en Filadelfia el 16 de diciembre de 1901 y murió en Nueva York el 15 de noviembre de 1978, fue una antropóloga y poeta estadounidense.

Mead realizó numerosos viajes a lo largo de su vida analizando distintas culturas y las diferencias que presentaban entre ellas y con respecto a la cultura occidental, observando entre otros aspectos que la consideración del papel de cada sexo podía variar enormemente según las creencias de la población.

En este contexto, sería una de las pioneras en describir el concepto de género, desligando los roles de género del sexo biológico.

Una crestomatía oportuna

Margaret Mead y las relaciones de familia

El pasado 12 de noviembre, tuvo lugar en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en directo streaming, la Conferencia de presentación de las iniciativas para la IV Jornada Mundial de los Pobres que se celebra este 15 de noviembre de 2020, y cuyo tema es "Tiende tu mano al pobre". Hoy a las 10.00 de la mañana en la Basílica de San Pedro, el Sumo Pontífice celebra la Santa Misa con este motivo .

Cumple 27 años. Un día como hoy de 1993 nació el futbolista argentino Paulo Dybala, ex Instituto de Córdoba y actual jugador de la Juventus de Italia.

Paulo Dybala 2020 - Dazzling Skills & Goals - HD

Cumple 78 años: Daniel Barenboim nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1942, es un pianista y director de orquesta argentino nacionalizado español, israelí y palestino.

Hijo de músicos (tanto Enrique Barenboim como Aída Schuster, sus padres, fueron destacados pianistas), debutó en Buenos Aires a los siete años y fue posteriormente invitado por el Mozarteum de Salzburgo a continuar sus estudios en esa ciudad. En 2001 reunió en Chicago a 73 jóvenes músicos israelíes, palestinos, jordanos y libaneses en su proyecto Taller West-Eastern Divan (Premio Príncipe de Asturias de la Concordia de 2002), cuyo objetivo era el de acercar a árabes, judíos y palestinos a través de la música. En los últimos tiempos ha residido en Berlín, donde dirige la orquesta Staatskapelle.

En 2019, se realizó en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires el Festival Barenboim, donde el músico estuvo acompañado por, entre otros, la pianista Marta Argerich.

Mira los conciertos del Festival Barenboim

Que tengas un buen día.