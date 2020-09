El 15 de Septiembre de 1923 nace Hamlet Lima Quintana, en Morón, Provincia de Buenos Aires. Poeta, cantor y autor de más de 400 canciones.Además de su actividad artística, trabajó en las redacciones de la agencia de noticias United Press y de la sección Política del diario Clarín.

Grabó discos con el recitado de sus poemas, de los que se destacan: "Juanito Laguna remonta un barrilete" y "La Pampa Verde".

Obras: A veces cuando pienso (con Emilio de La Peña) - Algo de eternidad (con Eladia Blázquez) - América me estallas (con Jorge Monsalve) - Antigua muchacha,etc.

Adolfo Bioy Casares nació en Buenos Aires el 15 de setiembre de 1914 y murió el 8 de marzo de 1999, fue un escritor argentino que frecuentó las literaturas fantástica, policial y de ciencia ficción.

Es considerado uno de los escritores más importantes de nuestro país y de la literatura en español, habiendo recibido la mención de Caballero de la Legión de Honor en 1981, el Premio Internacional Alfonso Reyes, el Premio Miguel de Cervantes (ambos en 1990) y el Konex de Brillante en 1994. Colaboró literariamente en varias ocasiones con Jorge Luis Borges bajo distintos pseudónimos. Fue esposo de la escritora Silvina Ocampo.

Este día de 1890 nació la escritora Agatha Christie, autora inglesa del género policíaco, una de las más leídas del siglo XX. Entre sus títulos más populares se encuentran Asesinato en el Orient-Express (1934), Muerte en el Nilo (1937) y Diez negritos (1939).

Se celebra el Día Internacional de la Democracia. En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha como jornada conmemorativa de los derechos humanos y las libertades fundamentales del ciudadano.

Según defiende la ONU, “el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. A su vez, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos”.

El 15 de Septiembre de 1943 nace Roberto Juan Ternavasio (Ternán), en Ciudad de Buenos Aires. Músico, cantor, autor y compositor. En 1969 es nominado por la prensa para “Revelación” de Cosquín junto a Daniel Toro y Víctor Heredia.

Formó parte de Los Diableros y de Los de Salta.

En la actualidad sigue como solista y radica en Salta.

Obras: Al Valle de Punilla (con Cuti Carabajal) - Alguito me guardo (con Raúl Palma) - Amor ajeno - Amor Salvaje (con Mario Cabrera) - Amorcito (con Mario Cabrera) - Anoche no dormí (con Ricardo Romero) - Aquella noche de tu partida - Ate el caballo al palenque (con Orlando Obejero) - Bajo el cielo cordobés, Amor salvaje, etc.

José Manuel de la Sota nació en Córdoba el 28 de noviembre de 1949 y murió en la Ruta Nacional 36, Córdoba el15 de septiembre de 2018 fue un abogado, profesor y político argentino perteneciente al Partido Justicialista y luego al Frente Renovador. Fue uno de los promotores del movimiento autodenominado «renovación peronista» en la década de 1980. Fue diputado nacional por Córdoba, embajador en Brasil, senador nacional y tres veces gobernador de Córdoba.

Falleció en un accidente automovilístico sobre la Ruta Nacional 36, después de que la camioneta en la que se trasladaba embistiera a un camión en su parte trasera.

15 de Septiembre de 2013 fallece Luis Ángel Paredes, en la localidad de San Salvador, Provincia de Jujuy. Cantor y violinista, de origen jujeño.

En la década de 1980, integro las filas del conjunto folklórico "Los Carabajal", también formó parte de Los Changos y luego forma su propio grupo. Murió a los 57 años por enfermedad respiratoria.

Cumple 48 años: Letizia Ortiz Rocasolano nacida en Oviedo el 15 de septiembre de 1972, es la reina consorte de España por su matrimonio con el rey Felipe VI. Su primogénita, Leonor, princesa de Asturias, es la primera en la línea de sucesión al trono, seguida por su segundogénita, Sofía, infanta de España.

Antes de su matrimonio, Letizia ejerció de periodista y trabajó en varios periódicos y cadenas de televisión, siendo presentadora del Telediario de Televisión Española hasta pocos meses antes de casarse con el entonces príncipe Felipe, el 22 de mayo de 2004.

Olga Ferri nació el 20 de septiembre de 1928 y murió en Buenos Aires el 15 de septiembre de 2012, fue una bailarina argentina de relevancia internacional que fue durante décadas primera figura del ballet del Teatro Colón de Buenos Aires, junto a Esmeralda Agoglia, María Ruanova, Violeta Janeiro y la malograda Norma Fontenla, integró el notable grupo de primeras bailarinas del teatro porteño de las décadas del 50-70.

Antonio Carrizo, nacido como Antonio Carrozzi en General Villegas, Buenos Aires el15 de septiembre de 1926 y fallecido en Buenos Aires el 1 de enero de 2016, fue un periodista, locutor y animador argentino.​

Además, fue uno de los bibliófilos que estuvo vinculado con la imprenta Colombo, donde se preparaban casi a mano ediciones especiales de obras como Don Segundo Sombra; asimismo, junto con otros expertos como Horacio Jorge Becco o Alejandro Vaccaro, fue, probablemente, uno de los mayores conocedores de la obra de Jorge Luis Borges.

Por otro lado, y como practicante del ajedrez, estuvo vinculado con otros grandes exponentes como el campeón mundial Bobby Fischer. Fue Presidente de la Federación Argentina de Ajedrez.

También se celebra el Día internacional del Linfoma, para informar y concientizar acerca de esta enfermedad del sistema linfático, uno de los tipos de cáncer menos conocido y que más ha crecido en incidencia en todo el mundo.

Jean Renoir nació en París el 15 de septiembre de 1894 y murió en Beverly Hills el12 de febrero de 1979, fue un director de cine, guionista y actor francés. Era el segundo hijo del famoso pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir.

Sus películas, durante décadas incomprendidas en su verdadera dimensión, se ven desde hace tiempo ya como obras clave dentro del desarrollo de la historia del cine francés entre 1930 y 1950, antes de que se iniciara en Francia la Nouvelle vague. La influencia sobre el cine de François Truffaut, entre otros, es especialmente notable,

Algunos títulos suyos: El río; Elena y los hombres; Esta tierra es mía; Las reglas del juego de la que es interesante escuchar esta explicación:

Oriana Fallaci nació en Florencia el 29 de junio de 1929 y murió el 15 de septiembre de 2006 fue una activista, escritora y periodista italiana. Fue la primera mujer italiana corresponsal de guerra. Como escritora de doce libros, vendió veinte millones de ejemplares en todo el mundo; como periodista ganó un gran prestigio internacional especialmente por sus entrevistas a personajes famosos. En el año 2007, a modo de dedicatoria, al parque público Quadronno Crivelli en el centro de Milán, le fue cambiado el nombre a Giardino Oriana Fallaci (Jardín Oriana Fallaci)

Bill Evans nació en Plainfield, Nueva Jersey, Estados Unidos el 16 de agosto de 1929 y murió en Nueva York el15 de septiembre de 1980, fue un pianista y compositor estadounidense de jazz. Su obra abarca el cool, el post-bop y la música modal. Está considerado como uno de los pianistas de jazz más importantes de la historia. Su influencia se puede percibir en numerosos pianistas como Brad Mehldau, Chick Corea, Keith Jarrett y Herbie Hancock.

