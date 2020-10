Cumple 62 años. El 18 de Octubre de 1958 nace Facundo Saravia, en Ciudad de Buenos Aires. Cantante, músico guitarrista y compositor.

Hijo de Juan Carlos Saravia y de María Susana Arias Uriburu.

Obras: A Juan Carlos Saravia - A los Chalcha (con Juan C. Saravia) - Al menos tengo una voz - Bailecito en flor - Con mi sombra - Cuando estoy lejos de casa - De haber sabido - De sol a sol entre otras.

Facundo Saravia - A Juan Carlos Saravia (Vivo en el Teatro Coliseo)

La dirección de Ambiente recuerda a la comunidad que el 18 de octubre se celebra desde el año 1972, el Día de la Protección de la Naturaleza en todo el Mundo. Una instancia para reflexionar sobre nuestras prácticas ambientales.

Día mundial de protección de la Naturaleza y del medio ambiente 18 octubre 2020

Cumple 55 años. Andrea del Boca nació en Buenos Aires el18 de octubre de 1965, es una actriz argentina reconocida en muchos países del mundo por su participación como protagonista de numerosas telenovelas. También se ha desempeñado como actriz de cine y teatro, presentadora de televisión, cantante y productora. Cuenta con 50 años de trayectoria profesional y ha sido galardonada en 33 ocasiones en todos estos años.

Homenaje con imágenes realizado hace 3 años.

ANDREA DEL BOCA - 47 años de Trayectoria (2016)

Cumple 64 años: El 18 de octubre de 1956 nació Martina Navratilova, leyenda del tenis mundial, ganadora de 18 títulos de Grand Slam.

Efeméride: Martina Navrátilova una de las mejores exponentes el tennis de la historia

18 de Octubre de 1990 fallece Arsenio Aguirre, en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Cantante, músico guitarrista y compositor de origen santafecino.

Comenzó su actuación por LT 2 de Rosario, a los 17 años de edad, como acompañante. De “Los Troperos de Pampa de Achala”, Nelly Omar y Héctor Maure. Fue uno de los cuatro guitarristas de Margarita Palacios, y primer guitarrista de Ima Sumac.

En 1952 Aguirre se hizo solista.

Obras: A San Rafael – A Santa Catalina –Canción andina – Charanguito – Cholita de la frontera – Cuequita del desengaño (con Margarita Palacios) – El Quiaqueño – Guitarra trasnochada – La deje partir , entre otras.

Arsenio Aguirre La Deje Partir

En 1926 nació Chuck Berry, cantante, autor y guitarrista estadounidense.

La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete n.º 5 en su lista "The Immortals", que reúne a los mejores artistas musicales, superado solo por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y The Rolling Stones,5​ y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Murió el 18 de marzo de 2017.

Chuck Berry With Bruce Springsteen & The E Street Band - Johnny B. Goode

Nació en 1987 Zac Efron, actor y cantante estadounidense, de recordado protagónico en “High School Musical”, entre otras obras.

Zac efron como ser un buen dj

