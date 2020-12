El 20 de diciembre de 2013 f allece Nelly Omar cuyo nombre era Nilda Elvira Vattuone, en la Ciudad de Buenos Aires. Actriz, compositora y cantante de tango y folklore.

Nelly Omar mantuvo una íntima amistad con Eva Perón desde 1940. Más tarde, Omar admitió que a Evita le agradaba su forma de cantar e interfirió para que le permitiesen actuar en Radio Splendid. Nelly Omar retribuyó el gesto grabando "La descamisada" y la marcha "Es el pueblo". Esto le costaría la prohibición y posteriormente el exilio en Uruguay y Venezuela tras la caída del Gobierno de Perón. Regresó al país en 1960.

Tenía 102 años en momento de su muerte y se mantuvo activa hasta poco antes de que ello ocurra.

NELLY OMAR - " Parece Mentira "

Cada 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana .

Día Mundial de la Solidaridad humana: promover la unidad

1977: en Buenos Aires la dictadura de Videla ―en el marco de los Vuelos de la Muerte― arroja viva (tras diez días de tortura) desde un avión al Río de la Plata a Azucena Villaflor (53), una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo.

Se dice de mí: Azucena Villaflor - Canal Encuentro

Dorothy (Dora) Frances Montefiore nació el 20 de diciembre de 1851 y murió 21 de diciembre de 1933. fue una sufragista, socialista, poeta, y biógrafa de origen anglo-australiano.

En el año 1889 enviudó y tuvo que hacerse cargo de sus hijos. Cuando supo que no tenía derecho automático a la tutela de sus hijos, se convirtió en defensora de los derechos de la mujer. La primera reunión de la Liga de Sufragio de la Mujer de Nueva Gales del Sur se celebró en la casa de Montefiore el 29 de marzo de 1891.

Su nombre y su imagen (y las de otras 58 mujeres partidarias del sufragio) están en el zócalo de la estatua de Millicent Fawcett en Parliament Square, Londres, inaugurada en 2018.

/////////////

Cumple 78 años: María Rosa Fugazot nació en Vicente López el 20 de diciembre de 1942,es una actriz, cantante y ex vedette argentina. Trabajó en innumerables tiras televisivas argentinas como Operación jaja, Las Comedias de Darío Víttori, etc.

Participó en teatro en obras como El jardín de los cerezos, Espíritu travieso, La pulga en la oreja, Locos de verano, Así es la vida, No hay que llorar, Los muchachos de antes no usaban gomina, Nenucha, la envenenadora de Montserrat, Chicago, Alicia Maravilla, Zorba, el griego, Porteñas, Flores de acero, El champán las pone mimosas, Pobres pero casi honradas, Nosotras que nos queremos tanto, Las chicas del calendario, Venecia, Danza de verano, Sor-presas, entre otras, y en ciclos televisivos como Apasionada, El humor es más fuerte, El día que me quieras, Mamitas, El nieto de don Mateo, Culpables, Kachorra, Tiempo final.

A principios de 2020 estrena junto a Julio Chávez y Alejandra Flechner la obra Después de nosotros dirigidos por Daniel Barone en el complejo La plaza de la ciudad de Buenos Aires.

Su padre fue el músico y el actor Roberto Fugazot, su madre fue la actriz y vedette María Esther Gamas. Desde 1970 estuvo casada con el actor César Bertrand (1934-2008). Sus hijos son el cantante Javier Caumont y el actor y director René Bertrand.

La vemos antes de recibir el premio Blanca Podestá, hace unos años y en un momento especial ...

Maria Rosa Fugazot

Cumple 72 años: Alan Parsons nacido el 20 de diciembre de 1948 en Londres, es un ingeniero de sonido, productor musical, compositor y músico inglés. Participó en la Producción de discotecas significativos de la Historia de la Música de Como Abbey Road y Let It Be de los Beatles o The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

Entre mediados de los años 1970 y 1990, con la creación junto a Eric Woolfson de The Alan Parsons Project, obtuvo gran popularidad y éxito comercial. Ha sido nominado en 13 ocasiones, y obtenido un galardón, en diferentes ceremonias de los premios Grammy.

Una presentación a comienzos de este año...

Alan Parson Project Sirius/Eye In The Sky 2020

Cumple 73 años: Gigliola Cinquetti nacida en Verona, Italia el 20 de diciembre de 1947, es una conocida cantante y presentadora de televisión italiana.

Gigliola gozó de gran popularidad en numerosos países y es considerada como una de las voces históricas de la Canzone italiana. Estuvo dos veces en el Festival de la Canción de Viña del Mar los años 1979 y 1980.

Una presentación de los últimos años...

Gigliola Cinquetti - Agosto 2012 - Live

Cumple 38 años: Mariela Vitale Condomí,nacida en Buenos Aires, el 20 de diciembre de 1982,más conocida por su nombre artístico Emme, es una actriz y cantante hija del compositor y pianista argentino Lito Vitale y la cantante y compositora Verónica Condomí.

Aquí junto a su padre en el espacio de medianoche de la Televisión Pública haciendo el tema de Fito Páez: Tu vida, mi vida.

Emme: Tu vida, mi vida - Lito Vitale a la Medianoche

Rosa Brítez nació en Itá el 9 de abril de 1941 y murió el 20 de diciembre de 2017, fue una alfarera paraguaya. Ha desarrollado un particular estilo modelando en barro negro y creando figuras representativas de su entorno. Su obra se ha reconocido y valorado tanto en el Paraguay como en otros países.

Doña Rosa creaba objetos mirando fotografías e imágenes relacionadas con rostro de las personas. Así mismo, hacía jarrones, tortugas, peces, máscaras, y un centenar de tipos de moldes diferentes.

Usando como herramientas de alfarería primitiva un pedazo de tacuara, una cuchara, un palito y hojas de naranja, Doña Rosa daba formas fantásticas al barro, desde los seres de la mitología paraguaya, platos representando al sol y a la luna, pesebres, animales y personajes característicos de la cultura del Paraguay. Son famosas además sus colecciones de parejas modeladas en las poses del Kamasutra adquiridas por personajes impensados como cuenta el video.

Rosa Brítez ha realizado varias exposiciones nacionales e internacionales y disponía de una pequeña galería artesana en su casa de Itá, que atendía ella misma.

Una entrevista de hace algunos años con datos muy interesantes de su vida y obra...

ROSA BRITEZ. LA CERAMISTA DE AMÉRICA

Que tengas un buen día.