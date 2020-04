El 22 de abril de cada año se celebra el Día de la Tierra. ¿Te preguntás por qué se celebra el dia de la tierra? Se debe a que en 1970 surgió un movimiento ambientalista que convocó a 20 millones de norteamericanos que salieron a las calles a manifestarse por un medio ambiente más saludable. A partir de esa fecha, cada año se festeja el Día Mundial de la Tierra,

Día de la Tierra 2020, un mensaje de alerta para la humanidad

Alberto Ramón García, más conocido como Pajarito Zaguri nació en Buenos Aires, 18 de febrero de 1941 y murió el 22 de abril de 2013, fue un cantante y compositor considerado uno de los fundadores del movimiento de rock argentino. Integró varias bandas pioneras del género, entre ellas Los Beatniks, Los Náufragos y La Barra de Chocolate. Como miembro de Los Beatniks coescribió y grabó en 1966 Rebelde/No finjas más, considerada una de las primeras canciones de lo que en Argentina se denomina rock nacional.

Cumple 83 años: John Joseph «Jack» Nicholson nacido en Neptune City, Nueva Jersey el 22 de abril de 1937, es un actor, productor, guionista y director de cine estadounidense retirado,​ cuya carrera se desarrolló durante más de sesenta años. Nicholson es reconocido por interpretar una gran variedad de personajes, como protagonista o como actor secundario: desde cómicos o románticos hasta psicópatas, perturbados o villanos.

Algunas de sus películas: El resplandos, Mejor imposible, Alguien tiene que ceder, Cuestión de honor, Infiltrados, Chinatown, Batman, Atrapado sin salida, entre tantas otras y Cómo sabes si es amor? de 2010, la última película conocida.

Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares,​ 29 de septiembre de 1547 y murió en Madrid el 22 de abril de 1616, fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español.

Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha (conocida habitualmente como el Quijote), que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia

En 2007 Moría Guillermo Castellanos, piloto argentino de turismo carretera. Había debutado en TC Pista en el año 1998 conduciendo un Chevrolet Chevy, marca que representaría durante toda la última parte de su carrera deportiva. En 2005 llegaría al Turismo Carretera, siempre a bordo de su Chevrolet

Su muerte fue el detonante por el cual la Asociación Corredores de Turismo Carretera suprimió el uso de copilotos dentro de la categoría, una medida considerada histórica debido a la participación de estos desde la inauguración del TC, en la década del '30. Tenía 40 años y 18 carreras de TC disputadas entre 2006 y 2007.

Cumple 36 años: Benjamín Amadeo nació el 22 de abril de 1984 en Buenos Aires, es un actor, cantante y músico argentino. Trabaja en teatro, cine y televisión y obtuvo premios en su carrera como cantante.

En 2005 moría a los 67 años: Víctor Ayos, bailarín y coreógrafo argentino. Nacido el 16 de junio de 1937, se inició profesionalmente en 1955 junto a Santiago Ayala (El Chúcaro) para luego independizarse en 1958 con Mariano Mores en su gira por América. Desde 1963 a 1967 con su ballet, recorrió casi todos los países de América. En la pantalla grande cubrió el rol de bailarín y coreógrafo de películas encabezadas por primeras figuras del ambiente artístico, entre ellas, Hugo del Carril, Lolita Torres, Tita Merello, Libertad Lamarque, Beba Bidart, María Aurelia Bisutti, Ámbar La Fox, Virginia Luque, Susy Leiva, Ignacio Quirós y Elena Lucena. Fue el padre de Mónica Ayos.

Cumple 69 años: Ana María Shua nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1951, es una escritora argentina. Su verdadero nombre es Ana María Schoua.

Ana María Shua escribe también literatura infantil, publicada en todo el ámbito de la lengua española. Por sus obras dedicadas a los niños ha recibido varios galardones internacionales.

Algunos de sus libros han sido traducidos a una docena de idiomas, incluyendo inglés, francés, alemán, italiano, portugués, holandés, sueco, coreano, japonés, búlgaro y serbio.​ Sus cuentos y microrrelatos figuran en antologías publicadas en todo el mundo

Cumple 70 años: Peter Kenneth Frampton, nacido el 22 de abril de 1950 en Beckenham, Kent),es un músico británico, conocido por su trabajo solista a mediados de los años 1970 y como uno de los miembros originales de la banda Humble Pie.

Famoso por haber sido el compositor original del tema "Baby, I Love Your Way", así como de otros éxitos entre los cuales destacan "Do You Feel Like We Do" o "I'm In You", y por su doble directo como solista editado en 1976, Frampton Comes Alive!, considerado uno de los mejores y más vendidos discos en directo de la historia del rock.

Yehudi Menuhin, también conocido como Lord Menuhin of Stoke d'Abernon nació en Nueva York el 22 de abril de 1916 y murió en Berlín el 12 de marzo de 1999, fue un violinista y director de orquesta nacido en Estados Unidos, con nacionalidades suiza (1970) y británica (1985), de origen ruso (con ascendencia judía). Menuhin es considerado uno de los más grandes violinistas del siglo XX.

Presidió el Consejo internacional de música en la Unesco (de 1969 a 1975) y fue un activo defensor de causas humanitarias

