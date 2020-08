El 25 de Agosto de 1594 se supone que Luis Jufré de Loaysa y Meneses, teniente corregidor de Cuyo, fundo en esta fecha la Ciudad de San Luis. Tras ser abandonada, fue refundada dos años después y trasladada debido a que el emplazamiento elegido primeramente al cual se lo denominaba El Bajo, sufría de inundaciones frecuentes debido a su cercanía con el río.

Un poco de historia: datos sobre la fundación de San Luis

Hoy se festeja el Día del Peluquero.

En Argentina, la fecha se remite al año 1877, en que se creó la Sociedad de Barberos y Peluqueros, pero a nivel mundial, la fecha se destaca hace más de 700 años. En esta fecha se conmemora la santificación de Luis IX de Francia (en el año 1270), quien designaría a su peluquero como hombre libre y elevando su jerarquía social.

Informe de 2017 en Canal 10 con un peluquero histórico...

El peluquero Don Yovino, un oficio de tradición en Bien De Córdoba (BDC)

El 25 de agosto de 1776 murió el filósofo David Hume, economista e historiador escocés de la corriente del empirismo. Un video muy didáctico ...

David Hume

El 25 de Agosto de 1992 fallece Marcos Tames, en la localidad de Cerrillos, Provincia de Salta. Músico bandoneonista y compositor de origen salteño.

Fue uno de los grandes maestros que enriquecieron con sus composiciones el repertorio folklórico de nuestra música.

Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Daniel Toro, El Chango Nieto, Los Altamirano, la Sinfónica Bariloche, Zamba Quipildor, Los Indios, Los Nocheros, entre otros.

Luego de 4 años de actuación SADAIC lo nombra socio vitalicio con pensión perpetua.

Obras: La cerrillana; A doña María Ríos; La Huachipeña, Recuerdo salteño etc.

LOS CHALCHALEROS CON MARCOS TAMES LA CERRILLANA DVJ OSCAR HD C T

Cumple 71 años: Chaim Witz nació en Haifa, Israel el 25 de agosto de 1949, conocido como Gene Simmons, es un músico israelí-estadounidense, cantante, compositor, productor de discos, emprendedor, actor, autor y personalidad televisiva de ascendencia judía húngara. También conocido por su personaje teatral, The Demon, es el bajista y colíder de Kiss, la banda de rock que co-fundó con el cantante y guitarrista rítmico Paul Stanley a principios de los 70s.

Kiss - I Love It Loud (Official Music Video)

El 25 de Agosto de 2012 fallece León Benaros, en la Ciudad de Buenos Aires. Poeta, historiador, abogado, folklorista, crítico de arte y pintor de origen puntano.

Su canción más difundida es la zamba “La tempranera”, con música de Carlos Guastavino. Otras obras: Se acuerda Doña Maclovia?; Querido José Francisco; Enteramente argentina, entre otras.

Abel Pintos - La Tempranera (Zamba)

Una día como hoy de 1900 falleció Friedrich Nietzsche, considerado por muchos como uno de los filósofos contemporáneos más influyentes de nuestro siglo.

Dario Sztajnszrajber; "Friedrich Nietzsche en 14 minutos" El Innombrable

Cumple 90 años Sir Thomas Sean Connery, nacido en Edimburgo, Escocia, el 25 de agosto de 1930, actor y productor de cine británico que ha ganado un premio Oscar, dos premios BAFTA y tres premios Globo de Oro.

En 2000, el gobierno británico concedió a Connery el grado de "Knight Bachelor" y el título de Sir como reconocimiento al personaje que interpretó, que capturó la esencia británica y la proyectó hacia el mundo.

Gran parte de su fama es debida al personaje de James Bond, que interpretó en siete películas entre 1962 y 1983.En 1988, Connery ganó el premio Óscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en Los Intocables. En 1989, fue proclamado como "The Sexiest Man Alive" ("El hombre vivo más sexy") por la revista People, y en 1999, a los 69 años, fue votado como "The Sexiest Man of the Century" ("El hombre más sexy del siglo").

Mientras actuaba en las películas de Bond, Connery también actuó en otras películas aclamadas como: la superproducción bélica El día más largo (1962), Marnie, dirigida por Alfred Hitchcock en 1964, y Asesinato en el Orient Express, dirigida por Sidney Lumet en 1974. Además de The man who would be king (El hombre que pudo reinar) y El viento y el león, ambos lanzados en 1975, y de Robin y Marian junto a Audrey Hepburn en 1976, la mayoría de los éxitos de Connery en la década siguiente fueron como actor secundario en elencos de películas como la ya citada Asesinato en el Orient Express (1974), con Vanessa Redgrave y John Gielgud, y A Bridge Too Far (1977), coprotagonizada por Dirk Bogarde y Laurence Olivier. Su última participación fue en La Liga Extraordinaria (2005) en 2011 se confirmó su retiro definitivo, mediando algunos trabajos de voz para algunas producciones.

Se puede discutir el criterio de la siguiente selección, pero sirve de referencia....

Las 10 Mejores Peliculas De Sean Connery

Escuchemos este poema de The Beatles en su voz, con traducción al español

In My Life - Sean Connery-Beatles Taducida al español

Que tengas un buen día.