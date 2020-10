Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga el 25 de octubre de 1881 y murió en Mougins el 8 de abril de 1973, fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque, del cubismo.

Es considerado desde la génesis del siglo xx como uno de los mayores pintores que participaron en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. También tiene una breve obra literaria.

Cumple 60 años: Ignacio Urtizberea nacido en Buenos Aires, el 25 de octubre de 1960, conocido como Mex Urtizberea, es un músico, actor, escritor, conductor y humorista argentino,​ hijo del periodista argentino Raúl Urtizberea, hermano menor del actor Gonzalo Urtizberea y padre de la actriz Violeta Urtizberea.

Este viernes ha comenzado el ciclo Humor argentino, a las 22.30 en la Televisión Pública, con libretos de Pedro Saborido, donde durante 9 programas se mostrará la labor de los humoristas de distintos lugares del país.

El 25 de Octubre de 1938 fallece Alfonsina Storni, en Playa La Perla de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. De nacionalidad Argentina, aunque haya nacido en Suiza .Considerada la gran poetisa y escritora del Modernismo argentino, ya que pasó a ocupar un lugar destacado dentro del panorama literario hispanoamericano por la fuerte afirmación de la mirada femenina sobre el mundo, presente en sus versos.

El 25 de octubre de 1915 nació José Pepe Marrone, actor argentino. Falleció en junio de 1990. Participó en gran cantidad de obras teatrales picarescas, programas televisivos y películas. Tenía dos facetas bien diferenciadas: su talento para divertir a los niños y su versatilidad para contar chistes "subidos de tono"a adultos.

1995: en Broadway se estrena el musical Victor/Victoria, protagonizado por Julie Andrews.

El 25 de octubre de 1997, Diego Armando Maradona se despidió del fútbol profesional. Fue en un Superclásico entre Boca y River, que ganó el Xeneize por 2 a 1.

2019: en Chile ocurre la manifestación más grande después del retorno a la democracia. Todo el país se levanta con el lema: "Chile despertó".

En 1997 murió Virgilio Expósito, compositor y pianista argentino de tango. Había nacido en 1924. Autor de Naranjo en flor; Vete de mí; Chau, no va más, etc.

Rosa Clotilde Sabattini nació en Rosario el 29 de octubre de 1918 y murió en Buenos Aires el 25 de octubre de 1978,fue una política, profesora e historiadora argentina. Fue hija del líder radical y gobernador de la Provincia de Córdoba don Amadeo Sabattini y exesposa y víctima del millonario terrateniente argentino Raúl Barón Biza.​ Clotilde intentó construir alternativas a la hegemonía masculina y liberal en el partido de la Unión Cívica Radical. Madre del gran periodista, intelectual y escritor Jorge Barón Biza, de quien recomendamos la novela "El desierto y su semilla" donde relata la historia de su familia.

Cumple 36 años: Katheryn Elizabeth Hudson nació en Santa Bárbara, California el 25 de octubre de 1984, más conocida por su nombre artístico Katy Perry, es una cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense, que saltó a la fama en 2008 con «I Kissed a Girl» y «Hot N Cold» de su álbum debut One of the Boys.

