La cuarentena se alarga y cada vez más, buscamos entretenimientos para quedarnos en casa. El cine en nuestro hogar, se vuelve más variado y se multiplican las opciones para todos los gustos.

Estas películas traen historias de acción, fantasía, aventuras, risas y drama. Se destaca el filme argentino "Palermo Hollywood", que está dentro de lo más popular en Netflix.

Mirá las 6 películas que son tendencia en la plataforma on demand:

El Halloween de Hubie

En esta comedia de terror, Adam Sandler es Hubie Dubois, un bondadoso voluntario de la comunidad. Es un tanto excéntrico, y se verá inmerso en un caso de asesinato en la noche de Halloween. A pesar de su dedicación a Salem, su ciudad natal donde tiene lugar la legendaria celebración de Noche de Brujas, tanto niños como adultos por igual se burlarán de Hubie, pero este año dependerá de él salvar Halloween.

La película es de 2020, con dirección de Steven Brill.

El Halloween de Hubie | Tráiler oficial | Netflix

La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey

Son los años 40. Mientras la ciudad de Londres comienza a recuperarse tras la Segunda Guerra Mundial, la joven escritora Juliet Ashton busca el argumento para su próximo libro.

Un día la protagonista recibe una carta de un desconocido que le presenta un curioso club de lectura: La Sociedad Literaria y del Pastel de Piel de Patata de Guernsey. Intrigada por estos excéntricos personajes, Juliet decide viajar a esta pequeña isla, sin saber que encontrará mucho más que una gran historia.

El filme de 2018 es la adaptación del bestseller homónimo escrito por Annie Barrows y Mary Ann Schaffer. La dirección es de Mike Newell. Con Lily James, Michiel Huisman, Glen Powell y Jessica Brown Findlay.

La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey | Tráiler oficial | Netflix

Pedro el afortunado

Per quiere comerse el mundo. Es un ingeniero con talento que huye de sus austeros orígenes y abandona su Jutlandia natal huyendo del cristianismo exacerbado de su familia, en busca de la riqueza y el éxito entre la élite de Copenhague. Pero el orgullo y la soberbia que lo impulsan podrían ser su ruina, la maldición del hombre errante condenado a no encontrarse nunca a sí mismo.

Drama de 2018, dirigido por Billie August. Con Esben Smed Jensen, Katrine Greis-Rosenthal, Benjamin Kitter, Julie Christiansen. (+13)

LYKKE-PER - Hovedtrailer

Palermo Hollywood

En un país corrompido por la pobreza, Pablo y Mario son mejores amigos y ladrones de barrio. A pesar de pertenecer a muy diferentes grupos sociales, los dos amigos se ayudan mutuamente efectuando pequeños delitos que le permiten a Pablo mantener su familia y a Mario independizarse de ella. En una vuelta del destino, y debido a cierta inocencia, los dos amigos se ven involucrados en un secuestro express que termina en tragedia, dañando así la amistad entre ellos. Esta tragedia gatilla y desenmascara una serie de eventos, entre ellos el romance entre Mario y Julieta, la hermana de Pablo. Esto termina por confrontarlos desatando sus verdaderos sentimientos de amor y odio, poniendo a prueba su verdadera lealtad e integridad.

Drama argentino dirigido por Eduardo Pinto. Se estrenó en 2004. Actúan: Matías Desiderio, Brian Maya y Manuela Pal. (+16)

Palermo Hollywood - Trailer Oficial

Dioses de Egipto

La supervivencia de la humanidad pende de un hilo, pero Beck, un héroe mortal, está decidido a salvar el mundo y a rescatar a su verdadero amor. Para conseguirlo busca la ayuda del poderoso dios Horus, con el que establecerá una alianza contra Set, el despiadado dios de la oscuridad que ha usurpado el trono de Egipto, sumiendo al país en el caos. Para ganar la batalla contra Set y sus secuaces tendrán que someterse a terribles pruebas de valentía y sacrificio.

Película de acción, fantasía y aventuras de 2016, dirigida por Alex Proyas. Actúan: Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Geoffrey Rush y Brenton Thwaites, entre otros. (+13)

DIOSES DE EGIPTO (2016) Tráiler Oficial Español

Alquiler de padrinos

Doug Harris es un adorable novio pero socialmente aislado con un problema: no tiene padrino para su boda. Cuando faltan menos de dos semanas para casarse con la chica de sus sueños Doug es referido a Jimmy Callahan propietario y CEO de Best Man, Inc., una compañía que ofrece padrinos halagadores para hombres socialmente aislados y desesperados. Lo que sigue es una hilarante caricatura de boda, ya que el engaño está por ser descubierto. Además, surge una inesperada amistad entre Doug y su padrino falso Jimmy.

Es una comedia de 2015 y se trata del primer largometraje que dirige Jeremy Garelick. Actúan: Kaley Cuoco-Sweeting, Josh Gad, Kevin Hart.

Alquiler de Padrinos - Tráiler

Fuente portal indiehoy.com