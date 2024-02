Estedomingo 18 de febrero, los cinéfilos podrán disfrutar de la 77ª edición de los Premios Bafta, una celebración que destaca lo mejor del séptimo arte y que comúnmente se conoce como los "Oscar británicos". Entre las películas más nominadas se encuentra “Oppenheimer”. La velada estará conducida por el reconocido actor David Tennant, famoso por su papel en “Doctor Who”. Para aquellos interesados en seguir la transmisión en vivo se verá a través de la plataforma YouTube.

La ceremonia tendrá lugar en el Royal Festival Hall de Londres y en Argentina, Brasil, Paraguay y Chile dará comienzo a las 16 hs.

Además del presentador oficial subirán al escenario a presentar las distinciones: Dua Lipa, Cate Blanchett, David Beckham, Idris Elba, Hugh Grant, Gillian Anderson, entre otros.

“Oppenheimer” reúne la mayor cantidad de nominaciones, con 13 incluyendo: Mejor Actor, Película y Actor Principal.

Le siguen “Pobres criaturas” con 11 nominaciones; “Los asesinos de la luna” y “Zona de interés” con 9 cada una.

También compiten con varios galardones: “Maestro”, “Anatomía de una caída” y “Los que se quedan”. Además la reciente ganadoras de varios premos Goya, la película española “La Sociedad de la Nieve” también tiene su nominación.

Nominados

MEJOR PELÍCULA

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

MEJOR DIRECCIÓN

Justine Triet, Anatomía de una caída

Andrew Haigh,Todos somos exraños

Alexander Payne, Los que se quedan

Bradley Cooper, Maestro

Christopher Nolan, Oppenheimer

Jonathan Glazer, Zona de interés

MEJOR ACTRIZ

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Pobres criaturas

Fantasia Barrino, The Color Purple

Margot Robbie, Barbie

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Vivian Oparah, Un amor inesperado

MEJOR ACTOR

Barry Keoghan, Saltburn

Bradley Cooper, Maestro

Cillian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, Los que se quedan

Teo Yoo,Vidas pasadas.

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Claire Foy, Todos somos extraños

Danielle Brooks, El color púrpura

Da'Vine Joy Randolph,Los que se quedan

Emily Blunt, Oppenheimer

Rosamund Pike, Saltburn

Sandra Hüller, Zona de interés

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Dominic Sessa, Los que se quedan

Jacob Elordi, Saltburn

Paul Mescal,Todos somos extraños

Robert De Niro,Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

MEJOR GUION ORIGINAL

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Maestro

Vidas pasadas

MEJOR GUION ADAPTADO

Todos somos extraños

Ficción Americana

Oppenheimer

Pobres criaturas

The Zone of Interest

MEJOR MÚSICA

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Saltburn

Spider-Man: a través del multiverso

MEJOR MONTAJE

Anatomía de una caída

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Zona de interés

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Barbie

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Zona de interés

Napoleon

Oppenheimer

Pobres criaturas

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

Todos somos extraños

How to Have Sex

Napoleon

El viejo roble

Pobres criaturas

Un amor inesperado

Saltburn

Scrapper

Wonka

Zona de interés

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

20 días en Mariúpol

Anatomía de una caída

Vidas pasadas

La sociedad de la nieve

Zona de interés

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

El niño y la garza

20días en Mariúpol

Elemental

Spider-Man: cruzando el multiverso

Pollitos en fuga: el origen de los nuggets